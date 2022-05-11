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https://arabic.sputniknews.com/20220511/الأمن-الفيدرالي-الروسي-إحباط-عمل-إرهابي-في-كالينينغراد-واعتقال-المشتبه-به-1062083920.html
الأمن الفيدرالي الروسي: إحباط عمل إرهابي في كالينينغراد واعتقال المشتبه به
الأمن الفيدرالي الروسي: إحباط عمل إرهابي في كالينينغراد واعتقال المشتبه به
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، اعتقال أحد أنصار "القطاع الأيمن" الذي كان يخطط لتنفيذ عمل إرهابي عشية عيد النصر. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T07:14+0000
2022-05-11T08:01+0000
روسيا
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وجاء في بيان الأمن الفيدرالي: "تم اعتقال أحد أنصار المنظمة المتطرفة "القطاع الأيمن" (المحظورة في روسيا) في مدينة كالينينغراد، وهو مواطن روسي كان يخطط لتنفيذ عمل إرهابي ضد عسكريي إحدى الوحدات العسكرية الروسية عشية عيد النصر".وتفترض التحقيقات أنه بعد الهجوم الإرهابي، كان سيغادر متوجها إلى أوكرانيا للمشاركة في الأعمال العسكرية ضد القوات المسلحة الروسية.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، ونزع سلاح أوكرانيا.
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روسيا

الأمن الفيدرالي الروسي: إحباط عمل إرهابي في كالينينغراد واعتقال المشتبه به

07:14 GMT 11.05.2022 (تم التحديث: 08:01 GMT 11.05.2022)
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ФСБ РФ пресекла деятельность террористической организации - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2022
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أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، اعتقال أحد أنصار "القطاع الأيمن" الذي كان يخطط لتنفيذ عمل إرهابي عشية عيد النصر.
وجاء في بيان الأمن الفيدرالي: "تم اعتقال أحد أنصار المنظمة المتطرفة "القطاع الأيمن" (المحظورة في روسيا) في مدينة كالينينغراد، وهو مواطن روسي كان يخطط لتنفيذ عمل إرهابي ضد عسكريي إحدى الوحدات العسكرية الروسية عشية عيد النصر".

وتفترض التحقيقات أنه بعد الهجوم الإرهابي، كان سيغادر متوجها إلى أوكرانيا للمشاركة في الأعمال العسكرية ضد القوات المسلحة الروسية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، ونزع سلاح أوكرانيا.
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