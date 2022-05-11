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الإمارات… حريق بمنطقة صناعية في أبوظبي
الإمارات… حريق بمنطقة صناعية في أبوظبي
اندلع حريق بمنطقة صناعية في إمارة أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة وقامت شرطة الإمارة بالتعامل معه. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T14:49+0000
2022-05-11T14:49+0000
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ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لشرطة أبوظبي، على "تويتر" ونشرت صورة ترصد جانبا من آثار الحريق.وتظهر الصورة سيارات إطفاء خلال محاولتها السيطرة على الحريق بينما تتصاعد أعمدة الدخان بصورة كثيفة بالقرب منها.وقالت شرطة أبوظبي إنها تتعامل مع الحريق، الذي اندلع مساء الأربعاء، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني.ولفتت إلى أن الحريق وقع في "كرافانات" موجودة في منطقة مصفح الصناعية.ولفتت شرطة أبوظبي إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات، بينما باشرت الجهات المختصة عملها لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.
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العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

الإمارات… حريق بمنطقة صناعية في أبوظبي

14:49 GMT 11.05.2022
© AP Photo / Kamran Jebreiliمشهد جوي لمدينة أبوظبي في الإمارات العربية المتحدة
مشهد جوي لمدينة أبوظبي في الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2022
© AP Photo / Kamran Jebreili
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اندلع حريق بمنطقة صناعية في إمارة أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة وقامت شرطة الإمارة بالتعامل معه.
ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لشرطة أبوظبي، على "تويتر" ونشرت صورة ترصد جانبا من آثار الحريق.
وتظهر الصورة سيارات إطفاء خلال محاولتها السيطرة على الحريق بينما تتصاعد أعمدة الدخان بصورة كثيفة بالقرب منها.
وقالت شرطة أبوظبي إنها تتعامل مع الحريق، الذي اندلع مساء الأربعاء، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني.
ولفتت إلى أن الحريق وقع في "كرافانات" موجودة في منطقة مصفح الصناعية.
ولفتت شرطة أبوظبي إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات، بينما باشرت الجهات المختصة عملها لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.
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