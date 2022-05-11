https://arabic.sputniknews.com/20220511/الاتحاد-الأوروبي-يتجه-نحو-الحد-من-ارتداء-الأقنعة-الطبية-خلال-السفر-1062108730.html
الاتحاد الأوروبي يتجه نحو الحد من ارتداء الأقنعة الطبية خلال السفر
الاتحاد الأوروبي يتجه نحو الحد من ارتداء الأقنعة الطبية خلال السفر
أصدرت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي "EASA" والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها "ECDC" تحديثًا لتدابير السلامة الصحية للسفر الجوي، مما... 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T14:32+0000
2022-05-11T14:32+0000
2022-05-11T14:32+0000
العالم
فيروس كورونا
تخفيف قيود
أخبار الاتحاد الأوروبي
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ويأخذ تحديث بروتوكول سلامة صحة الطيران المشترك في الاعتبار آخر التطورات للوباء، ولا سيما مستويات التطعيم والحصانة المكتسبة بشكل طبيعي، وما يصاحب ذلك من رفع للقيود في عدد متزايد من البلدان الأوروبية. بالإضافة إلى التغييرات المتعلقة بالأقنعة، حيث تشمل توصياتها تخفيف الإجراءات الأكثر صرامة على عمليات شركات الطيران، مما سيساعد في تخفيف العبء عن الصناعة مع الحفاظ على التدابير المناسبة في مكانها.وبحسب المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها "ecdc"، من المقرر أن تدخل التوصيات الجديدة بشأن ارتداء أقنعة الوجه حيز التنفيذ اعتبارا من 16 مايو/أيار 2022. ومع ذلك، ستستمر القواعد الخاصة بالأقنعة على وجه الخصوص في الاختلاف حسب شركة الطيران بعد ذلك التاريخ. على سبيل المثال، يجب أن تستمر الرحلات الجوية من وإلى وجهة لا يزال ارتداء الأقنعة فيها مطلوبًا في وسائل النقل العام في تشجيع ارتداء الأقنعة، وفقًا للتوصيات. كما يجب أن يستمر الركاب الضعفاء جسديا في ارتداء قناع الوجه بغض النظر عن القواعد، حيث يوصى بارتداء قناع من النوع FFP2 / N95 / KN95 والذي يوفر مستوى أعلى من الحماية من القناع الجراحي القياسي.وأشار المركز إلى أنه يتم تشجيع الركاب أيضا على مراعاة تدابير التباعد في الأماكن المغلقة، بما في ذلك في المطار، حيثما أمكن ذلك. لكن يجب على مشغلي المطارات تبني نهج عملي لهذا: على سبيل المثال، يجب عليهم تجنب فرض متطلبات التباعد إذا كانت ستؤدي على الأرجح إلى اختناق في موقع آخر في رحلة الركاب، خاصةً إذا لم تكن مطلوبة على المستوى الوطني أو الإقليمي في مناطق أخرى إعدادات مماثلة.
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العالم, فيروس كورونا, تخفيف قيود, أخبار الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي يتجه نحو الحد من ارتداء الأقنعة الطبية خلال السفر
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أصدرت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي "EASA" والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها "ECDC" تحديثًا لتدابير السلامة الصحية للسفر الجوي، مما يمهد الطريق للتخفيف من الحاجة إلى ارتداء الأقنعة الطبية على متن الرحلة، لكن مع ملاحظة أن قناع الوجه لا يزال أحد أفضل وسائل الحماية ضد انتقال كوفيد-19.
ويأخذ تحديث بروتوكول سلامة صحة الطيران المشترك في الاعتبار آخر التطورات للوباء، ولا سيما مستويات التطعيم والحصانة المكتسبة بشكل طبيعي، وما يصاحب ذلك من رفع للقيود في عدد متزايد من البلدان الأوروبية. بالإضافة إلى التغييرات المتعلقة بالأقنعة، حيث تشمل توصياتها تخفيف الإجراءات الأكثر صرامة على عمليات شركات الطيران، مما سيساعد في تخفيف العبء عن الصناعة مع الحفاظ على التدابير المناسبة في مكانها.
وبحسب المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها "ecdc"
، من المقرر أن تدخل التوصيات الجديدة بشأن ارتداء أقنعة الوجه حيز التنفيذ اعتبارا من 16 مايو/أيار 2022. ومع ذلك، ستستمر القواعد الخاصة بالأقنعة على وجه الخصوص في الاختلاف حسب شركة الطيران بعد ذلك التاريخ. على سبيل المثال، يجب أن تستمر الرحلات الجوية من وإلى وجهة لا يزال ارتداء الأقنعة فيها مطلوبًا في وسائل النقل العام في تشجيع ارتداء الأقنعة، وفقًا للتوصيات. كما يجب أن يستمر الركاب الضعفاء جسديا في ارتداء قناع الوجه بغض النظر عن القواعد، حيث يوصى بارتداء قناع من النوع FFP2 / N95 / KN95 والذي يوفر مستوى أعلى من الحماية من القناع الجراحي القياسي.
وأشار المركز إلى أنه يتم تشجيع الركاب أيضا على مراعاة تدابير التباعد في الأماكن المغلقة، بما في ذلك في المطار، حيثما أمكن ذلك. لكن يجب على مشغلي المطارات تبني نهج عملي لهذا: على سبيل المثال، يجب عليهم تجنب فرض متطلبات التباعد إذا كانت ستؤدي على الأرجح إلى اختناق في موقع آخر في رحلة الركاب، خاصةً إذا لم تكن مطلوبة على المستوى الوطني أو الإقليمي في مناطق أخرى إعدادات مماثلة.