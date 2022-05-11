https://arabic.sputniknews.com/20220511/الاتحاد-الأوروبي-يتجه-نحو-الحد-من-ارتداء-الأقنعة-الطبية-خلال-السفر-1062108730.html

الاتحاد الأوروبي يتجه نحو الحد من ارتداء الأقنعة الطبية خلال السفر

الاتحاد الأوروبي يتجه نحو الحد من ارتداء الأقنعة الطبية خلال السفر

أصدرت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي "EASA" والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها "ECDC" تحديثًا لتدابير السلامة الصحية للسفر الجوي، مما... 11.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-11T14:32+0000

2022-05-11T14:32+0000

2022-05-11T14:32+0000

العالم

فيروس كورونا

تخفيف قيود

أخبار الاتحاد الأوروبي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101665/10/1016651071_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_1c7c5bb53da4ff7a31cffb9d044c9af3.jpg

ويأخذ تحديث بروتوكول سلامة صحة الطيران المشترك في الاعتبار آخر التطورات للوباء، ولا سيما مستويات التطعيم والحصانة المكتسبة بشكل طبيعي، وما يصاحب ذلك من رفع للقيود في عدد متزايد من البلدان الأوروبية. بالإضافة إلى التغييرات المتعلقة بالأقنعة، حيث تشمل توصياتها تخفيف الإجراءات الأكثر صرامة على عمليات شركات الطيران، مما سيساعد في تخفيف العبء عن الصناعة مع الحفاظ على التدابير المناسبة في مكانها.وبحسب المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها "ecdc"، من المقرر أن تدخل التوصيات الجديدة بشأن ارتداء أقنعة الوجه حيز التنفيذ اعتبارا من 16 مايو/أيار 2022. ومع ذلك، ستستمر القواعد الخاصة بالأقنعة على وجه الخصوص في الاختلاف حسب شركة الطيران بعد ذلك التاريخ. على سبيل المثال، يجب أن تستمر الرحلات الجوية من وإلى وجهة لا يزال ارتداء الأقنعة فيها مطلوبًا في وسائل النقل العام في تشجيع ارتداء الأقنعة، وفقًا للتوصيات. كما يجب أن يستمر الركاب الضعفاء جسديا في ارتداء قناع الوجه بغض النظر عن القواعد، حيث يوصى بارتداء قناع من النوع FFP2 / N95 / KN95 والذي يوفر مستوى أعلى من الحماية من القناع الجراحي القياسي.وأشار المركز إلى أنه يتم تشجيع الركاب أيضا على مراعاة تدابير التباعد في الأماكن المغلقة، بما في ذلك في المطار، حيثما أمكن ذلك. لكن يجب على مشغلي المطارات تبني نهج عملي لهذا: على سبيل المثال، يجب عليهم تجنب فرض متطلبات التباعد إذا كانت ستؤدي على الأرجح إلى اختناق في موقع آخر في رحلة الركاب، خاصةً إذا لم تكن مطلوبة على المستوى الوطني أو الإقليمي في مناطق أخرى إعدادات مماثلة.

https://arabic.sputniknews.com/20220422/سنغافورة-تعلن-عن-خطوة-مهمة-رفع-معظم-قيود-كورونا-الأسبوع-المقبل-1061497588.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, فيروس كورونا, تخفيف قيود, أخبار الاتحاد الأوروبي