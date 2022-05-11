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البابا يلتقي زوجات مقاتلين من كتيبة "آزوف" الإرهابية في روما
البابا يلتقي زوجات مقاتلين من كتيبة "آزوف" الإرهابية في روما
كشفت وسائل إعلام إيطالية، اليوم الأربعاء، أن بابا فرنسيس استقبل زوجات اثنين من مقاتلي تنظيم "آزوف" الأوكراني الإرهابي الموجودين في مصنع آزوفستال. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T13:30+0000
2022-05-11T13:30+0000
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أفادت وكالة "أسكانيوز" للأنباء أن "البابا فرنسيس استقبل زوجات اثنين من أعضاء الكتيبة القومية الإرهابية الأوكرانية "آزوف" الموجودين في مصنع آزوفستال المحاصر.وبحسب الوكالة جاء لقاء الزوجتين اللتين رافقتا السفير الأوكراني لدى الكرسي الرسولي إلى مقابلة البابا فرنسيس في ساحة القديس بطرس، حيث تقدما بعد الصلاة التقليدية التي يقوم بها كل أسبوع.وذكرت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" أن الزوجتين قامتا بإعطاء البابا رسالتين وعدة صور وقعها رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، الميتروبوليت كييف وعموم أوكرانيا، تدعو إلى إطلاق سراح عناصر كتيبة "آزوف" الإرهابية من آزوفستال.
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العالم

البابا يلتقي زوجات مقاتلين من كتيبة "آزوف" الإرهابية في روما

13:30 GMT 11.05.2022
© AFP 2022 / -البابا فرانسيس بابا الفاتيكان مع الأطباء إثر إجراء عملية جراحية ناجحة داخل مستشفى جيميلي في روما
البابا فرانسيس بابا الفاتيكان مع الأطباء إثر إجراء عملية جراحية ناجحة داخل مستشفى جيميلي في روما - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2022
© AFP 2022 / -
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كشفت وسائل إعلام إيطالية، اليوم الأربعاء، أن بابا فرنسيس استقبل زوجات اثنين من مقاتلي تنظيم "آزوف" الأوكراني الإرهابي الموجودين في مصنع آزوفستال.
أفادت وكالة "أسكانيوز" للأنباء أن "البابا فرنسيس استقبل زوجات اثنين من أعضاء الكتيبة القومية الإرهابية الأوكرانية "آزوف" الموجودين في مصنع آزوفستال المحاصر.
وبحسب الوكالة جاء لقاء الزوجتين اللتين رافقتا السفير الأوكراني لدى الكرسي الرسولي إلى مقابلة البابا فرنسيس في ساحة القديس بطرس، حيث تقدما بعد الصلاة التقليدية التي يقوم بها كل أسبوع.
وذكرت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" أن الزوجتين قامتا بإعطاء البابا رسالتين وعدة صور وقعها رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، الميتروبوليت كييف وعموم أوكرانيا، تدعو إلى إطلاق سراح عناصر كتيبة "آزوف" الإرهابية من آزوفستال.
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