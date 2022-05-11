https://arabic.sputniknews.com/20220511/البابا-يلتقي-زوجات-مقاتلين-من-كتيبة-آزوف-الإرهابية-في-روما-1062104737.html
البابا يلتقي زوجات مقاتلين من كتيبة "آزوف" الإرهابية في روما
البابا يلتقي زوجات مقاتلين من كتيبة "آزوف" الإرهابية في روما
كشفت وسائل إعلام إيطالية، اليوم الأربعاء، أن بابا فرنسيس استقبل زوجات اثنين من مقاتلي تنظيم "آزوف" الأوكراني الإرهابي الموجودين في مصنع آزوفستال. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T13:30+0000
2022-05-11T13:30+0000
2022-05-11T13:30+0000
العالم
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أفادت وكالة "أسكانيوز" للأنباء أن "البابا فرنسيس استقبل زوجات اثنين من أعضاء الكتيبة القومية الإرهابية الأوكرانية "آزوف" الموجودين في مصنع آزوفستال المحاصر.وبحسب الوكالة جاء لقاء الزوجتين اللتين رافقتا السفير الأوكراني لدى الكرسي الرسولي إلى مقابلة البابا فرنسيس في ساحة القديس بطرس، حيث تقدما بعد الصلاة التقليدية التي يقوم بها كل أسبوع.وذكرت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" أن الزوجتين قامتا بإعطاء البابا رسالتين وعدة صور وقعها رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، الميتروبوليت كييف وعموم أوكرانيا، تدعو إلى إطلاق سراح عناصر كتيبة "آزوف" الإرهابية من آزوفستال.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
البابا يلتقي زوجات مقاتلين من كتيبة "آزوف" الإرهابية في روما
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كشفت وسائل إعلام إيطالية، اليوم الأربعاء، أن بابا فرنسيس استقبل زوجات اثنين من مقاتلي تنظيم "آزوف" الأوكراني الإرهابي الموجودين في مصنع آزوفستال.
أفادت وكالة "أسكانيوز"
للأنباء أن "البابا فرنسيس استقبل زوجات اثنين من أعضاء الكتيبة القومية الإرهابية الأوكرانية "آزوف" الموجودين في مصنع آزوفستال المحاصر.
وبحسب الوكالة جاء لقاء الزوجتين اللتين رافقتا السفير الأوكراني لدى الكرسي الرسولي إلى مقابلة البابا فرنسيس في ساحة القديس بطرس، حيث تقدما بعد الصلاة التقليدية التي يقوم بها كل أسبوع.
وذكرت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" أن الزوجتين قامتا بإعطاء البابا رسالتين وعدة صور وقعها رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، الميتروبوليت كييف وعموم أوكرانيا، تدعو إلى إطلاق سراح عناصر كتيبة "آزوف" الإرهابية من آزوفستال.