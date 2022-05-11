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البنك المركزي العراقي يحذر من التداول بالعملات الرقمية
البنك المركزي العراقي يحذر من التداول بالعملات الرقمية
أطلق البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، تحذيرا من التداول بالعملات الرقمية والمشفرة والافتراضية. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T08:38+0000
2022-05-11T08:38+0000
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وقال البنك المركزي في بيان "من أجل ضمان التطبيق الأمثل لإجراءات العناية المشار إليها ضمن قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015 والتعليمات الصادرة بموجبه، تقرر منع استخدام البطاقات والمحافظ الإلكترونية لغرض المضاربة والتداول بالعملات الرقمية بجميع أنواعها وإخضاع المتعاملين بها لأحكام القانون أعلاه".وأشار المركزي إلى ضرورة "توعية الجمهور بهذا الشأن تطبيقا لسلامة التعاملات المالية لتلافي العمليات التي يشتبه بانطوائها على عمليات غسيل أموال وتمويل الإرهاب"، وفقا لموقع "الفرات نيوز".
https://arabic.sputniknews.com/20220405/أمريكا-تبحث-تنظيم-سوق-العملات-الرقمية-باعتبارها-أوراقا-مالية-1060878748.html
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العالم العربي, العراق, تداول العملات

البنك المركزي العراقي يحذر من التداول بالعملات الرقمية

08:38 GMT 11.05.2022
© shutterstockأفضل العملات الرقمية
أفضل العملات الرقمية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2022
© shutterstock
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أطلق البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، تحذيرا من التداول بالعملات الرقمية والمشفرة والافتراضية.
وقال البنك المركزي في بيان "من أجل ضمان التطبيق الأمثل لإجراءات العناية المشار إليها ضمن قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015 والتعليمات الصادرة بموجبه، تقرر منع استخدام البطاقات والمحافظ الإلكترونية لغرض المضاربة والتداول بالعملات الرقمية بجميع أنواعها وإخضاع المتعاملين بها لأحكام القانون أعلاه".
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وأشار المركزي إلى ضرورة "توعية الجمهور بهذا الشأن تطبيقا لسلامة التعاملات المالية لتلافي العمليات التي يشتبه بانطوائها على عمليات غسيل أموال وتمويل الإرهاب"، وفقا لموقع "الفرات نيوز".
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