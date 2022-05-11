https://arabic.sputniknews.com/20220511/البنك-المركزي-العراقي-يحذر-من-التداول-بالعملات-الرقمية-1062088463.html
البنك المركزي العراقي يحذر من التداول بالعملات الرقمية
البنك المركزي العراقي يحذر من التداول بالعملات الرقمية
أطلق البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، تحذيرا من التداول بالعملات الرقمية والمشفرة والافتراضية. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T08:38+0000
2022-05-11T08:38+0000
2022-05-11T08:38+0000
العالم العربي
العراق
تداول العملات
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وقال البنك المركزي في بيان "من أجل ضمان التطبيق الأمثل لإجراءات العناية المشار إليها ضمن قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015 والتعليمات الصادرة بموجبه، تقرر منع استخدام البطاقات والمحافظ الإلكترونية لغرض المضاربة والتداول بالعملات الرقمية بجميع أنواعها وإخضاع المتعاملين بها لأحكام القانون أعلاه".وأشار المركزي إلى ضرورة "توعية الجمهور بهذا الشأن تطبيقا لسلامة التعاملات المالية لتلافي العمليات التي يشتبه بانطوائها على عمليات غسيل أموال وتمويل الإرهاب"، وفقا لموقع "الفرات نيوز".
https://arabic.sputniknews.com/20220405/أمريكا-تبحث-تنظيم-سوق-العملات-الرقمية-باعتبارها-أوراقا-مالية-1060878748.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العراق, تداول العملات
البنك المركزي العراقي يحذر من التداول بالعملات الرقمية
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أطلق البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، تحذيرا من التداول بالعملات الرقمية والمشفرة والافتراضية.
وقال البنك المركزي في بيان "من أجل ضمان التطبيق الأمثل لإجراءات العناية المشار إليها ضمن قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015 والتعليمات الصادرة بموجبه، تقرر منع استخدام البطاقات والمحافظ الإلكترونية لغرض المضاربة والتداول بالعملات الرقمية بجميع أنواعها وإخضاع المتعاملين بها لأحكام القانون أعلاه".
وأشار المركزي إلى ضرورة "توعية الجمهور بهذا الشأن تطبيقا لسلامة التعاملات المالية لتلافي العمليات التي يشتبه بانطوائها على عمليات غسيل أموال وتمويل الإرهاب"، وفقا لموقع "الفرات نيوز"
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