https://arabic.sputniknews.com/20220511/التشيك-توافق-على-انضمام-عشرات-المواطنين-إلى-مرتزقة-الجيش-الأوكراني-1062116144.html

التشيك توافق على انضمام عشرات المواطنين إلى مرتزقة الجيش الأوكراني

التشيك توافق على انضمام عشرات المواطنين إلى مرتزقة الجيش الأوكراني

وافق الرئيس التشيكي ميلوش زيمان، اليوم الأربعاء، على السماح لـ103 من مواطنيه بالقتال في أوكرانيا إلى جانب كتائب المرتزقة الأجانب التابعة لكييف. 11.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-11T16:47+0000

2022-05-11T16:47+0000

2022-05-11T16:47+0000

دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وجاء إعطاء زيمان الضوء الأخضر للمقاتلين التشيكيين الراغبين في الانضمام للقوات الأجنبية التي تقاتل إلى جانب كييف، على الرغم من قانون يحظر على المواطنين القتال في الخارج، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس" وإذاعة "مونت كارلو".وقال المتحدث باسم الرئيس التشيكي ييري اوفتشاتشيك في بيان: "وقع زيمان على قرار يوافق على انضمام 103 مواطنين للقوات المسلحة الأوكرانية بناء على طلبهم".وينخرط مقاتلون أجانب من دول عدة بينها بولندا وكندا والولايات المتحدة وبريطانيا في العمليات العسكرية إلى الجانب الأوكراني منذ أن دعا الرئيس فولوديمير زيلينسكي المتطوعين لتقديم المساعدة.في حين لا يسمح القانون للمواطنين التشيكيين بالقتال في الخارج، أعلن زيمان ورئيس وزرائه بيتر فيالا في مارس/ آذار إلغاء أي عقوبة على التشيكيين الذين يخوضون الحرب إلى جانب القوات الأوكرانية.أكدت لجنة التحقيق الروسية وجود مرتزقة تابعين لأكثر من 50 دولة في العالم، يقاتلون كجزء من التشكيلات المسلحة الأوكرانية، منوهة إلى وجود 16 مجموعة تقاتل حاليا.في وقت سابق، قال يان غاغين، مستشار رئيس حكومة جمهورية دونيتسك الشعبية، في مقابلة مع "سبوتنيك"، إن كبار الضباط من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا قد يكونون في مصنع "آزوفستال" في ماريوبول المحاصر بإحكام من قبل قوات التحرير.

https://arabic.sputniknews.com/20220510/شهود-عيان-نازيو-أوكرانيا-منعوا-المستضعفين-من-مغادرة-مناطق-الصراع-وقصفوا-المدنيين-1062077912.html

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