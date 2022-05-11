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https://arabic.sputniknews.com/20220511/التضخم-السنوي-في-ألمانيا-يبلغ-رقما-قياسيا-تاريخيا-في-شهر-أبريل-1062082631.html
التضخم السنوي في ألمانيا يبلغ رقما قياسيا تاريخيا في شهر أبريل
التضخم السنوي في ألمانيا يبلغ رقما قياسيا تاريخيا في شهر أبريل
قال مكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني "ديستاتيس" اليوم الأربعاء، إن التضخم السنوي في ألمانيا صعد من 7.3% إلى 7.4% في أبريل/نيسان الماضي، مسجلا رقما قياسيا... 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T06:32+0000
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اقتصاد
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وتتوافق التقديرات النهائية من قبل "ديستاتيس" مع البيانات الأولية والتوقعات التي نشرت في الشهر الماضي.تم تسجيل أعلى مستوى تاريخي للتضخم في وقت سابق من الشهر الماضي، حيث بلغ 7.3%.وفي الولايات المتحدة، أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) أن التضخم ارتفع بنسبة 6.6% مقارنة بمارس 2021، وهي أعلى زيادة سنوية في الأربعين عاما الماضية.وقالت شبكة "سي إن إن" إن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (مقياس للتضخم) ارتفع 6.6% في 12 شهرا حتى مارس المنصرم، وهي أكبر زيادة منذ عام 1982 وبارتفاع من معدل فبراير/شباط الماضي البالغ 6.3%.
https://arabic.sputniknews.com/20220510/بايدن-أشعر-بمعاناة-الأمريكيين-بسبب-التضخم-وندرس-إلغاء-الرسوم-على-السلع-الصينية-1062073180.html
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اقتصاد

التضخم السنوي في ألمانيا يبلغ رقما قياسيا تاريخيا في شهر أبريل

06:32 GMT 11.05.2022 (تم التحديث: 06:33 GMT 11.05.2022)
© AFP 2022 / John Macdougallتتزين الأشجار بألوان زاهية أمام مبنى الرايخستاغ حيث يرفرف العلم الألماني، بينما الخريف في برلين، ألمانيا 12 أكتوبر 2021.
تتزين الأشجار بألوان زاهية أمام مبنى الرايخستاغ حيث يرفرف العلم الألماني، بينما الخريف في برلين، ألمانيا 12 أكتوبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2022
© AFP 2022 / John Macdougall
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قال مكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني "ديستاتيس" اليوم الأربعاء، إن التضخم السنوي في ألمانيا صعد من 7.3% إلى 7.4% في أبريل/نيسان الماضي، مسجلا رقما قياسيا تاريخيا.
وتتوافق التقديرات النهائية من قبل "ديستاتيس" مع البيانات الأولية والتوقعات التي نشرت في الشهر الماضي.
تم تسجيل أعلى مستوى تاريخي للتضخم في وقت سابق من الشهر الماضي، حيث بلغ 7.3%.
وفي الولايات المتحدة، أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) أن التضخم ارتفع بنسبة 6.6% مقارنة بمارس 2021، وهي أعلى زيادة سنوية في الأربعين عاما الماضية.
وقالت شبكة "سي إن إن" إن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (مقياس للتضخم) ارتفع 6.6% في 12 شهرا حتى مارس المنصرم، وهي أكبر زيادة منذ عام 1982 وبارتفاع من معدل فبراير/شباط الماضي البالغ 6.3%.
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