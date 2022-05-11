https://arabic.sputniknews.com/20220511/التضخم-السنوي-في-ألمانيا-يبلغ-رقما-قياسيا-تاريخيا-في-شهر-أبريل-1062082631.html
التضخم السنوي في ألمانيا يبلغ رقما قياسيا تاريخيا في شهر أبريل
التضخم السنوي في ألمانيا يبلغ رقما قياسيا تاريخيا في شهر أبريل
قال مكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني "ديستاتيس" اليوم الأربعاء، إن التضخم السنوي في ألمانيا صعد من 7.3% إلى 7.4% في أبريل/نيسان الماضي، مسجلا رقما قياسيا... 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T06:32+0000
2022-05-11T06:32+0000
2022-05-11T06:33+0000
اقتصاد
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وتتوافق التقديرات النهائية من قبل "ديستاتيس" مع البيانات الأولية والتوقعات التي نشرت في الشهر الماضي.تم تسجيل أعلى مستوى تاريخي للتضخم في وقت سابق من الشهر الماضي، حيث بلغ 7.3%.وفي الولايات المتحدة، أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) أن التضخم ارتفع بنسبة 6.6% مقارنة بمارس 2021، وهي أعلى زيادة سنوية في الأربعين عاما الماضية.وقالت شبكة "سي إن إن" إن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (مقياس للتضخم) ارتفع 6.6% في 12 شهرا حتى مارس المنصرم، وهي أكبر زيادة منذ عام 1982 وبارتفاع من معدل فبراير/شباط الماضي البالغ 6.3%.
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اقتصاد
التضخم السنوي في ألمانيا يبلغ رقما قياسيا تاريخيا في شهر أبريل
06:32 GMT 11.05.2022 (تم التحديث: 06:33 GMT 11.05.2022) تابعنا عبر
قال مكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني "ديستاتيس" اليوم الأربعاء، إن التضخم السنوي في ألمانيا صعد من 7.3% إلى 7.4% في أبريل/نيسان الماضي، مسجلا رقما قياسيا تاريخيا.
وتتوافق التقديرات النهائية من قبل "ديستاتيس" مع البيانات الأولية والتوقعات التي نشرت في الشهر الماضي.
تم تسجيل أعلى مستوى تاريخي للتضخم في وقت سابق من الشهر الماضي، حيث بلغ 7.3%.
وفي الولايات المتحدة، أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي
الأمريكي (البنك المركزي) أن التضخم ارتفع بنسبة 6.6% مقارنة بمارس 2021، وهي أعلى زيادة سنوية في الأربعين عاما الماضية.
وقالت شبكة "سي إن إن" إن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (مقياس للتضخم) ارتفع 6.6% في 12 شهرا حتى مارس المنصرم، وهي أكبر زيادة منذ عام 1982 وبارتفاع من معدل فبراير/شباط الماضي البالغ 6.3%.