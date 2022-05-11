https://arabic.sputniknews.com/20220511/الجامعة-العربية-قتل-شيرين-أبو-عاقلة-جريمة-بشعة-وليست-مستغربة-على-الاحتلال-1062090251.html

الجامعة العربية: قتل شيرين أبو عاقلة "جريمة بشعة" وليست مستغربة على الاحتلال

الجامعة العربية: قتل شيرين أبو عاقلة "جريمة بشعة" وليست مستغربة على الاحتلال

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، في بيان شديد اللهجة مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة أثناء تغطيتها للاشتباكات بين... 11.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-11T09:15+0000

2022-05-11T09:15+0000

2022-05-11T09:15+0000

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

جامعة الدول العربية

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وقالت الأمانة العامة للجامعة في بيان عبر موقعها الرسمي، إن أبو الغيط يدين "بأشد العبارات" مقتل "الصحفية الشهيدة" مراسلة قناة الجزيرة، برصاص القوات الإسرائيلية.ووصف أبو الغيط الواقعة بأنها "جريمة بشعة" في حق الصحافة وحرية الإعلام لا ينبغي السماح بمرورها مرور الكرام وبما يستوجب تحقيقا شاملا.وأعرب عن تعازيه لعائلة الفقيدة ولأسرة الصحافة الفلسطينية والعربية وقناة الجزيرة وكل أبناء الشعب الفلسطيني، متمنيا الشفاء العاجل للصحفي علي السمودي الذي أصيب مع الفقيدة.وجاء في بيان الأمين العام أن "الجريمة ليست بمستغربة على الاحتلال الذي درج على ألا يعبأ بأية معايير لاحترام حقوق الإنسان، ويسعى إلى إسكات الصوت الفلسطيني".وحمل أبو الغيط الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن "هذه الجريمة المُفجعة"، مشددا على ضرورة معاقبة مرتكبيها "الآثمين"، على حد تعبيره.واعتبر الأمين العام ان اسم "الشهيدة أبو عاقلة" سيضاف في سجل الفخر والحزن لشهداء الإعلام العربي الذين قضوا دفاعا عن الحقيقة، ولإيصال الصوت الفلسطيني وجرائم الاحتلال الاسرائيلي إلى العالم أجمع.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق صباح اليوم، عن مقتل المراسلة والصحفية، شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين.وذكرت الوزارة، أن الصحفية ومراسلة قناة "الجزيرة" القطرية، شيرين أبو عاقلة، قد أصيبت برصاصة مباشرة في رأسها ما أدى إلى مقتلها على الفور، وذلك خلال تغطيتها لأحداث اقتحام مخيم جنين من قبل القوات الإسرائيلية.وأشارت الوزارة إلى إصابة الصحافي علي السمودي، مراسل صحيفة القدس، برصاصة حية في الظهر، موضحة أن وضعه مستقر.

https://arabic.sputniknews.com/20220511/قطر-تصدر-بيانا-شديد-اللهجة-بشأن-اغتيال-إسرائيل-للصحفية-شيرين-أبو-عاقلة-وتوجه-دعوة-إلى-المجتمع-1062088568.html

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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, جامعة الدول العربية