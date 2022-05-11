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الجرائم الإلكترونية تكلف العالم 6 تريليونات دولار
الجرائم الإلكترونية تكلف العالم 6 تريليونات دولار
قال رئيس شركة الدفاع والأمن والفضاء الإيطالية العملاقة "ليوناردو"، إن التكلفة العالمية للجرائم الإلكترونية تجاوزت 6 تريليونات دولار العام الماضي، حيث تسببت... 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T14:39+0000
2022-05-11T14:39+0000
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وعلق أليساندرو بروفومو في افتتاح مؤتمر "سايبرتك يوروب 2022" في روما: "كانت التهديدات الجديدة للأمن السيبراني على مدى العامين الماضيين ضررا جانبيا لوباء كوفيد وتسريع التحول الرقمي الذي أحدثته".وأضاف: "نمت الهجمات الإلكترونية من حيث العدد والتعقيد والتأثير، وفي عام 2021 تجاوزت التكلفة العالمية للجرائم الإلكترونية 6 تريليونات دولار"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".وقالت "ليوناردو" إن الأرقام جاءت من "كلوسيت"، الرابطة الإيطالية لأمن المعلومات، التي استشهدت بدورها بتقرير صادر عن مجموعة "سايبر سيكيورتي فينتشرز" الأمريكية. قدر "كلوسيت" خسائر عام 2020 بنحو تريليون دولار.من جانبه قال بروفومو إن خُمس إجمالي الهجمات كان موجها إلى أوروبا، وإن القارة تفتقر إلى ما لا يقل عن 200 ألف متخصص في مجال الأمن السيبراني.
https://arabic.sputniknews.com/20220203/-خبير-يكشف-سبب-الهجمات-الإلكترونية-التي-يتعرض-لها-الروس-1057683718.html
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الجرائم الإلكترونية تكلف العالم 6 تريليونات دولار

14:39 GMT 11.05.2022
© Sputnik . Alexey Malgavko / الذهاب إلى بنك الصورهجمات سيبرانية
هجمات سيبرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2022
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قال رئيس شركة الدفاع والأمن والفضاء الإيطالية العملاقة "ليوناردو"، إن التكلفة العالمية للجرائم الإلكترونية تجاوزت 6 تريليونات دولار العام الماضي، حيث تسببت الجائحة في زيادة النشاط عبر الإنترنت.
وعلق أليساندرو بروفومو في افتتاح مؤتمر "سايبرتك يوروب 2022" في روما: "كانت التهديدات الجديدة للأمن السيبراني على مدى العامين الماضيين ضررا جانبيا لوباء كوفيد وتسريع التحول الرقمي الذي أحدثته".
وأضاف: "نمت الهجمات الإلكترونية من حيث العدد والتعقيد والتأثير، وفي عام 2021 تجاوزت التكلفة العالمية للجرائم الإلكترونية 6 تريليونات دولار"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".
قراصنة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
خبير يكشف سبب الهجمات الإلكترونية التي يتعرض لها الروس
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وقالت "ليوناردو" إن الأرقام جاءت من "كلوسيت"، الرابطة الإيطالية لأمن المعلومات، التي استشهدت بدورها بتقرير صادر عن مجموعة "سايبر سيكيورتي فينتشرز" الأمريكية. قدر "كلوسيت" خسائر عام 2020 بنحو تريليون دولار.
من جانبه قال بروفومو إن خُمس إجمالي الهجمات كان موجها إلى أوروبا، وإن القارة تفتقر إلى ما لا يقل عن 200 ألف متخصص في مجال الأمن السيبراني.
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