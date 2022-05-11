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https://arabic.sputniknews.com/20220511/الجراد-يغزو-المناطق-الزراعية-في-قيرغيزستان-وطاجيكستان-فيديو-1062089174.html
الجراد يغزو المناطق الزراعية في قيرغيزستان وطاجيكستان.. فيديو
الجراد يغزو المناطق الزراعية في قيرغيزستان وطاجيكستان.. فيديو
أفادت وسائل إعلام في آسيا الوسطى، اليوم الأربعاء، عن قيام أعداد ضخمة من الجراد بغزو الأراضي الزراعية في دول قيرغيزيستان وطاجيكستان. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T08:50+0000
2022-05-11T09:01+0000
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وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر تدفق كميات كبيرة من الجراد إلى أراضي الفلاحين والمزارعين في منطقة أكسي بقيرغيزستان.وبحسب المصادر الصحفية، أعلنت وزارة الزراعة في البلاد عن خطة طوارئ إنقاذية للقضاء على الجراد عبر عملية تسميم شاملة على مرحلتين، ما يهدد المحاصيل الزراعية في الوقت ذاته.أما في الدولة المجاورة طاجيكستان فقامت أسراب كبيرة من الجراد بتغطية المزروعات والأراضي، وذلك بعد حوالي 20 عاما على آخر غزو حصل في البلاد.
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الجراد يغزو المناطق الزراعية في قيرغيزستان وطاجيكستان.. فيديو

08:50 GMT 11.05.2022 (تم التحديث: 09:01 GMT 11.05.2022)
© AFP 2022 / Shahid Aliمزارعون يحاولون إبعاد سرب من الجراد من حقل في ضواحي سوكور في مقاطعة السند الجنوبية في 1 يوليو 2020. يكافح المزارعون أسوأ كارثة للجراد منذ 25 عامًا يمحو محاصيل كاملة في قلب الأراضي الزراعية في باكستان.
مزارعون يحاولون إبعاد سرب من الجراد من حقل في ضواحي سوكور في مقاطعة السند الجنوبية في 1 يوليو 2020. يكافح المزارعون أسوأ كارثة للجراد منذ 25 عامًا يمحو محاصيل كاملة في قلب الأراضي الزراعية في باكستان. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2022
© AFP 2022 / Shahid Ali
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أفادت وسائل إعلام في آسيا الوسطى، اليوم الأربعاء، عن قيام أعداد ضخمة من الجراد بغزو الأراضي الزراعية في دول قيرغيزيستان وطاجيكستان.
وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر تدفق كميات كبيرة من الجراد إلى أراضي الفلاحين والمزارعين في منطقة أكسي بقيرغيزستان.
وبحسب المصادر الصحفية، أعلنت وزارة الزراعة في البلاد عن خطة طوارئ إنقاذية للقضاء على الجراد عبر عملية تسميم شاملة على مرحلتين، ما يهدد المحاصيل الزراعية في الوقت ذاته.
أما في الدولة المجاورة طاجيكستان فقامت أسراب كبيرة من الجراد بتغطية المزروعات والأراضي، وذلك بعد حوالي 20 عاما على آخر غزو حصل في البلاد.
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