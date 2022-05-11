https://arabic.sputniknews.com/20220511/الجزائر-انطلاق-مؤتمر-أفريقيا-للاستثمار-والتجارة-1062108004.html
الجزائر… انطلاق مؤتمر أفريقيا للاستثمار والتجارة
الجزائر… انطلاق مؤتمر أفريقيا للاستثمار والتجارة
تستضيف الجزائر مؤتمر أفريقيا الثامن للاستثمار والتجارة، الذي يهدف إلى دعم سبل التعاون الاقتصادي بين الدول الأفريقية والاستفادة من مقوماتها. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T14:09+0000
2022-05-11T14:09+0000
2022-05-11T14:14+0000
العالم العربي
الجزائر
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وانطلق المؤتمر، اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية "واج"، التي لفتت إلى تأكيد المشاركين في المؤتمر على أهمية الاستفادة من المقومات الاقتصادية الواعدة للدول الأفريقية.ولفتت الوكالة إلى أن المؤتمر ينعقد تحت شعار "أفريقيا المستقبل"، حيث شارك فيه خبراء اقتصاديون وماليون ومؤسسات اقتصادية محلية ودولية.
https://arabic.sputniknews.com/20210412/الحكومة-الجزائرية-تدعم-الاستثمار-الفلاحي-بـ90-من-تكلفة-المشروع-1048662496.html
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العالم العربي, الجزائر
الجزائر… انطلاق مؤتمر أفريقيا للاستثمار والتجارة
14:09 GMT 11.05.2022 (تم التحديث: 14:14 GMT 11.05.2022) تابعنا عبر
تستضيف الجزائر مؤتمر أفريقيا الثامن للاستثمار والتجارة، الذي يهدف إلى دعم سبل التعاون الاقتصادي بين الدول الأفريقية والاستفادة من مقوماتها.
وانطلق المؤتمر، اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء الجزائرية "واج"، التي لفتت إلى تأكيد المشاركين في المؤتمر على أهمية الاستفادة من المقومات الاقتصادية الواعدة للدول الأفريقية.
ولفتت الوكالة إلى أن المؤتمر ينعقد تحت شعار "أفريقيا المستقبل"، حيث شارك فيه خبراء اقتصاديون وماليون ومؤسسات اقتصادية
محلية ودولية.