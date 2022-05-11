https://arabic.sputniknews.com/20220511/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-فتح-تحقيق-مهني-في-ملابسات-مقتل-شيرين-أبو-عاقلة-1062119914.html

الجيش الإسرائيلي يعلن فتح تحقيق "مهني" في ملابسات مقتل شيرين أبو عاقلة

الجيش الإسرائيلي يعلن فتح تحقيق "مهني" في ملابسات مقتل شيرين أبو عاقلة

أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه شرع في تحقيق مهني لكشف ملابسات مقتل الصحفية بقناة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بمخيم جنين للاجئين... 11.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-11T18:28+0000

2022-05-11T18:28+0000

2022-05-11T18:34+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

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وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "باشرنا بالتحقيق وشكلنا فريقًا مهنيًا مختصًا لبحث ظروف مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة وسنصل إلى الحقيقة".وأضاف مرفقا تغريدة بمقطع فيديو لمؤتمر صحفي لرئيس دائرة الطب العدلي (الشرعي) في جامعة النجاح الفلسطينية: "لا نستبعد أي من الفرضيات. وخلافًا لاتهامات البعض الأتوماتيكية يرفض مدير الطب الشرعي الفلسطيني أيضًا اتهام إسرائيل بمقتل شيرين".وفي وقت سابق اليوم قال ريان العلي، مدير المعهد العدلي في جامعة النجاح الوطنية ردا على سؤال ما إن كان الجيش الإسرائيلي هو المسؤول عن قتل أبو عاقلة: "لا يمكن الآن التصريح يأي معلومة لأن الشركاء الموجودون من المعمل الجنائي كلهم حسب تخصصهم سوف يقومون بدراسة الأدلة التي حصلوا عليها".وصباح اليوم الأربعاء، قتلت شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفلسطينية.وذكرت الوزارة، أن الصحفية ومراسلة قناة "الجزيرة" القطرية، شيرين أبو عاقلة، قد أصيبت برصاصة مباشرة في رأسها ما أدى إلى مقتلها على الفور، وذلك خلال تغطيتها لأحداث اقتحام مخيم جنين من قبل القوات الإسرائيلية.وأشارت الوزارة إلى إصابة الصحافي علي السمودي، مراسل صحيفة القدس، برصاصة حية في الظهر، موضحة أن وضعه مستقر.وأبو عاقلة هي فلسطينية ولدت في القدس عام 1971 وتعمل في شبكة الجزيرة القطرية منذ نحو 25 عاما.

https://arabic.sputniknews.com/20220511/مركز-حقوقي-إسرائيلي-يستبعد-فرضية-مقتل-شيرين-أبو-عاقلة-برصاص-مسلح-فلسطيني-1062109856.html

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