https://arabic.sputniknews.com/20220511/الحرس-الثوري-الإيراني-يقصف-بالمدفعية-أهدافا-في-إقليم-كردستان-العراق-1062084834.html

الحرس الثوري الإيراني يقصف بالمدفعية أهدافا في إقليم كردستان العراق

الحرس الثوري الإيراني يقصف بالمدفعية أهدافا في إقليم كردستان العراق

استهدف الحرس الثوري الإيراني، صباح اليوم الأربعاء، مراكز "مجموعات إرهابية" في إقليم كردستان العراق بالمدفعية. 11.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-11T07:45+0000

2022-05-11T07:45+0000

2022-05-11T07:45+0000

أخبار إيران

أخبار العراق اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0d/1050419708_0:101:1001:664_1920x0_80_0_0_92932b4311be84ec658660116fe154b7.jpg

وقالت وكالة تسنيم الإيرانية، إن "الحرس الثوري الإيراني استهدف ما قال إنها مراكز مجموعات إرهابية في إقليم كردستان العراق بالمدفعية، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو قتلى في صفوف المجموعات الإرهابية حتى الآن".وأوضحت تسنيم أن "القوات المسلحة الإيرانية حذرت مرارا وتكرارا من أنها لن تتسامح أبدا مع وجود نشاط الجماعات الإرهابية على طول الحدود الشمالية الغربية للبلاد وسترد بقوة عليها في حالة حدوث أنشطة معادية للأمن الإيراني".وتعرضت مدينة أربيل في إقليم كردستان العراق، في 13 مارس/ آذار الماضي، لهجوم بـ12 صاروخا باليستيا أطلقت من خارج البلاد من جهة الشرق، واستهدفت حيا قرب القنصلية الأمريكية، ما ألحق أضراراً مادية بعدد من المباني، دون سقوط خسائر بشرية.وأعلن الحرس الثوري الإيراني استهدافه ما قال إنه "المركز الاستراتيجي للتآمر والأعمال الخبیثة الصهیونية بصواريخ بالغة الدقة"، مضيفا أن "قصف أربيل جاء على خلفية الجرائم الأخيرة للكیان الصهيوني المزيف"، مؤكدا أن جرائمه وأعماله الخبیثة لن تمر دون رد".

https://arabic.sputniknews.com/20220425/الخارجية-العراقية-إيران-لم-تقدم-مواقف-وأدلة-واضحة-لتبرير-الضربة-العسكرية-في-أربيل-1061609727.html

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار إيران, أخبار العراق اليوم