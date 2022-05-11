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الحرس الثوري الإيراني يقصف بالمدفعية أهدافا في إقليم كردستان العراق
الحرس الثوري الإيراني يقصف بالمدفعية أهدافا في إقليم كردستان العراق
استهدف الحرس الثوري الإيراني، صباح اليوم الأربعاء، مراكز "مجموعات إرهابية" في إقليم كردستان العراق بالمدفعية. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T07:45+0000
2022-05-11T07:45+0000
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وقالت وكالة تسنيم الإيرانية، إن "الحرس الثوري الإيراني استهدف ما قال إنها مراكز مجموعات إرهابية في إقليم كردستان العراق بالمدفعية، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو قتلى في صفوف المجموعات الإرهابية حتى الآن".وأوضحت تسنيم أن "القوات المسلحة الإيرانية حذرت مرارا وتكرارا من أنها لن تتسامح أبدا مع وجود نشاط الجماعات الإرهابية على طول الحدود الشمالية الغربية للبلاد وسترد بقوة عليها في حالة حدوث أنشطة معادية للأمن الإيراني".وتعرضت مدينة أربيل في إقليم كردستان العراق، في 13 مارس/ آذار الماضي، لهجوم بـ12 صاروخا باليستيا أطلقت من خارج البلاد من جهة الشرق، واستهدفت حيا قرب القنصلية الأمريكية، ما ألحق أضراراً مادية بعدد من المباني، دون سقوط خسائر بشرية.وأعلن الحرس الثوري الإيراني استهدافه ما قال إنه "المركز الاستراتيجي للتآمر والأعمال الخبیثة الصهیونية بصواريخ بالغة الدقة"، مضيفا أن "قصف أربيل جاء على خلفية الجرائم الأخيرة للكیان الصهيوني المزيف"، مؤكدا أن جرائمه وأعماله الخبیثة لن تمر دون رد".
https://arabic.sputniknews.com/20220425/الخارجية-العراقية-إيران-لم-تقدم-مواقف-وأدلة-واضحة-لتبرير-الضربة-العسكرية-في-أربيل-1061609727.html
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أخبار إيران, أخبار العراق اليوم

الحرس الثوري الإيراني يقصف بالمدفعية أهدافا في إقليم كردستان العراق

07:45 GMT 11.05.2022
© AFP 2022 / HO / Iranian Army office مناورات عسكرية مشتركة بين قوات الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، 12 أكتوبر2021
 مناورات عسكرية مشتركة بين قوات الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، 12 أكتوبر2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2022
© AFP 2022 / HO / Iranian Army office
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استهدف الحرس الثوري الإيراني، صباح اليوم الأربعاء، مراكز "مجموعات إرهابية" في إقليم كردستان العراق بالمدفعية.
وقالت وكالة تسنيم الإيرانية، إن "الحرس الثوري الإيراني استهدف ما قال إنها مراكز مجموعات إرهابية في إقليم كردستان العراق بالمدفعية، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو قتلى في صفوف المجموعات الإرهابية حتى الآن".
وأوضحت تسنيم أن "القوات المسلحة الإيرانية حذرت مرارا وتكرارا من أنها لن تتسامح أبدا مع وجود نشاط الجماعات الإرهابية على طول الحدود الشمالية الغربية للبلاد وسترد بقوة عليها في حالة حدوث أنشطة معادية للأمن الإيراني".
دخان يتصاعد فوق أربيل بعد أنباء عن سقوط قذائف هاون بالقرب من مطار أربيل بالعراق في 15 فبراير / شباط 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2022
الخارجية العراقية: إيران لم تقدم مواقف وأدلة واضحة لتبرير الضربة العسكرية في أربيل
25 أبريل, 18:09 GMT
وتعرضت مدينة أربيل في إقليم كردستان العراق، في 13 مارس/ آذار الماضي، لهجوم بـ12 صاروخا باليستيا أطلقت من خارج البلاد من جهة الشرق، واستهدفت حيا قرب القنصلية الأمريكية، ما ألحق أضراراً مادية بعدد من المباني، دون سقوط خسائر بشرية.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني استهدافه ما قال إنه "المركز الاستراتيجي للتآمر والأعمال الخبیثة الصهیونية بصواريخ بالغة الدقة"، مضيفا أن "قصف أربيل جاء على خلفية الجرائم الأخيرة للكیان الصهيوني المزيف"، مؤكدا أن جرائمه وأعماله الخبیثة لن تمر دون رد".
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