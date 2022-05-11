https://arabic.sputniknews.com/20220511/الحرس-الثوري-الإيراني-يقصف-بالمدفعية-أهدافا-في-إقليم-كردستان-العراق-1062084834.html
الحرس الثوري الإيراني يقصف بالمدفعية أهدافا في إقليم كردستان العراق
الحرس الثوري الإيراني يقصف بالمدفعية أهدافا في إقليم كردستان العراق
استهدف الحرس الثوري الإيراني، صباح اليوم الأربعاء، مراكز "مجموعات إرهابية" في إقليم كردستان العراق بالمدفعية. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T07:45+0000
2022-05-11T07:45+0000
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وقالت وكالة تسنيم الإيرانية، إن "الحرس الثوري الإيراني استهدف ما قال إنها مراكز مجموعات إرهابية في إقليم كردستان العراق بالمدفعية، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو قتلى في صفوف المجموعات الإرهابية حتى الآن".وأوضحت تسنيم أن "القوات المسلحة الإيرانية حذرت مرارا وتكرارا من أنها لن تتسامح أبدا مع وجود نشاط الجماعات الإرهابية على طول الحدود الشمالية الغربية للبلاد وسترد بقوة عليها في حالة حدوث أنشطة معادية للأمن الإيراني".وتعرضت مدينة أربيل في إقليم كردستان العراق، في 13 مارس/ آذار الماضي، لهجوم بـ12 صاروخا باليستيا أطلقت من خارج البلاد من جهة الشرق، واستهدفت حيا قرب القنصلية الأمريكية، ما ألحق أضراراً مادية بعدد من المباني، دون سقوط خسائر بشرية.وأعلن الحرس الثوري الإيراني استهدافه ما قال إنه "المركز الاستراتيجي للتآمر والأعمال الخبیثة الصهیونية بصواريخ بالغة الدقة"، مضيفا أن "قصف أربيل جاء على خلفية الجرائم الأخيرة للكیان الصهيوني المزيف"، مؤكدا أن جرائمه وأعماله الخبیثة لن تمر دون رد".
https://arabic.sputniknews.com/20220425/الخارجية-العراقية-إيران-لم-تقدم-مواقف-وأدلة-واضحة-لتبرير-الضربة-العسكرية-في-أربيل-1061609727.html
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أخبار إيران, أخبار العراق اليوم
الحرس الثوري الإيراني يقصف بالمدفعية أهدافا في إقليم كردستان العراق
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استهدف الحرس الثوري الإيراني، صباح اليوم الأربعاء، مراكز "مجموعات إرهابية" في إقليم كردستان العراق بالمدفعية.
وقالت وكالة تسنيم الإيرانية
، إن "الحرس الثوري الإيراني استهدف ما قال إنها مراكز مجموعات إرهابية في إقليم كردستان العراق بالمدفعية، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو قتلى في صفوف المجموعات الإرهابية حتى الآن".
وأوضحت تسنيم أن "القوات المسلحة الإيرانية حذرت مرارا وتكرارا من أنها لن تتسامح أبدا مع وجود نشاط الجماعات الإرهابية على طول الحدود الشمالية الغربية للبلاد وسترد بقوة عليها في حالة حدوث أنشطة معادية للأمن الإيراني".
وتعرضت مدينة أربيل في إقليم كردستان العراق، في 13 مارس/ آذار الماضي، لهجوم بـ12 صاروخا باليستيا أطلقت من خارج البلاد من جهة الشرق، واستهدفت حيا قرب القنصلية الأمريكية، ما ألحق أضراراً مادية بعدد من المباني، دون سقوط خسائر بشرية.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني
استهدافه ما قال إنه "المركز الاستراتيجي للتآمر والأعمال الخبیثة الصهیونية بصواريخ بالغة الدقة"، مضيفا أن "قصف أربيل جاء على خلفية الجرائم الأخيرة للكیان الصهيوني المزيف"، مؤكدا أن جرائمه وأعماله الخبیثة لن تمر دون رد".