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الخارجية الروسية تصف قرار برلمان ليتوانيا اعتبار روسيا "دولة إرهابية" بالمتطرف
الخارجية الروسية تصف قرار برلمان ليتوانيا اعتبار روسيا "دولة إرهابية" بالمتطرف
أعلنت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن قرار البرلمان الليتواني باعتبار روسيا "دولة داعمة ومنفذة للإرهاب" قرار متطرف. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T06:09+0000
2022-05-11T06:13+0000
روسيا
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وقالت زاخاروفا خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "الدول التي تتبنى مثل هذه الوثائق والتصريحات والبيانات تتخذ مثل هذه الخطوات المتطرفة إلى حد كبير، ولا يوجد لها مسمى آخر، كل هذه الدول أعضاء في الناتو".وأضافت زاخاروفا: "على مدى العقود الماضية، رأينا مرارًا الأعمال العدوانية غير القانونية لحلف الناتو، والتي أدت إلى خسائر كبيرة في الأرواح".وتابعت زاخاروفا: "إن هذا لا علاقة له بأي رغبة في حل الوضع الصعب للغاية في أوكرانيا".
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روسيا

الخارجية الروسية تصف قرار برلمان ليتوانيا اعتبار روسيا "دولة إرهابية" بالمتطرف

06:09 GMT 11.05.2022 (تم التحديث: 06:13 GMT 11.05.2022)
© Sputnik . Александр Вильфمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2022
© Sputnik . Александр Вильф
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أعلنت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن قرار البرلمان الليتواني باعتبار روسيا "دولة داعمة ومنفذة للإرهاب" قرار متطرف.
وقالت زاخاروفا خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "الدول التي تتبنى مثل هذه الوثائق والتصريحات والبيانات تتخذ مثل هذه الخطوات المتطرفة إلى حد كبير، ولا يوجد لها مسمى آخر، كل هذه الدول أعضاء في الناتو".
وأضافت زاخاروفا: "على مدى العقود الماضية، رأينا مرارًا الأعمال العدوانية غير القانونية لحلف الناتو، والتي أدت إلى خسائر كبيرة في الأرواح".

وتابعت زاخاروفا: "إن هذا لا علاقة له بأي رغبة في حل الوضع الصعب للغاية في أوكرانيا".
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