https://arabic.sputniknews.com/20220511/الخطوط-الجوية-الليبية-تعلن-استئناف-رحلاتها-بين-بنغازي-وتركيا-1062095521.html
الخطوط الجوية الليبية تعلن استئناف رحلاتها بين بنغازي وتركيا
الخطوط الجوية الليبية تعلن استئناف رحلاتها بين بنغازي وتركيا
أعلنت الخطوط الجوية الليبية، رسميا، عن عودة رحلات الشركة من بنغازي إلى إسطنبول (وبالعكس) بواقع رحلتين أسبوعياً، بدءاً من يوم الغد الخميس 12 مايو/ أيار في أول... 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T10:57+0000
2022-05-11T10:57+0000
2022-05-11T10:57+0000
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
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وفي تصريح خاص لـ"سبوتنيك" أكد صابر التير مدير مكتب الإعلام الخطوط الليبية، عن العودة الرسمية بخط بنغازي إسطنبول واستئناف الرحلات بشكل رسمي". و تعتبر الخطوط الجوية الليبية شركة رسمية تابعة للدولة الليبية، تأسست في عام 1964 تحت اسم الخطوط الجوية للمملكة الليبية، نظراً لتأسيسها فترة حكم إدريس الأول ملك البلاد آنذاك، ليتم تغيير اسمها لاحقا إلى الخطوط الجوية الليبية في عام 1969 فترة حكم القذافي، لتستمر في عملها وبنفس الأسم حتى الآن. غير أنها فقدت الكثير من طائرتها في حرب مطار طرابلس عام 2014، والتي دمر فيها المطار بالكامل، جراء المعارك التي جرت بداخله، ما تسبب بخسائر كبيرة، أدت إلى خسارة المطار الرئيسي في البلاد.
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم
الخطوط الجوية الليبية تعلن استئناف رحلاتها بين بنغازي وتركيا
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أعلنت الخطوط الجوية الليبية، رسميا، عن عودة رحلات الشركة من بنغازي إلى إسطنبول (وبالعكس) بواقع رحلتين أسبوعياً، بدءاً من يوم الغد الخميس 12 مايو/ أيار في أول رحلة للشركة بعد انقطاع دام أكثر من ثلاثة أعوام.
وفي تصريح خاص لـ"سبوتنيك" أكد صابر التير مدير مكتب الإعلام الخطوط الليبية، عن العودة الرسمية بخط بنغازي إسطنبول واستئناف الرحلات بشكل رسمي".
و تعتبر الخطوط الجوية الليبية شركة رسمية تابعة للدولة الليبية، تأسست في عام 1964 تحت اسم الخطوط الجوية للمملكة الليبية، نظراً لتأسيسها فترة حكم إدريس الأول ملك البلاد آنذاك، ليتم تغيير اسمها لاحقا إلى الخطوط الجوية الليبية في عام 1969 فترة حكم القذافي، لتستمر في عملها وبنفس الأسم حتى الآن.
غير أنها فقدت الكثير من طائرتها في حرب مطار طرابلس عام 2014، والتي دمر فيها المطار بالكامل، جراء المعارك التي جرت بداخله، ما تسبب بخسائر كبيرة، أدت إلى خسارة المطار الرئيسي في البلاد.