https://arabic.sputniknews.com/20220511/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-طائرة-أوكرانية-بدون-طيار-في-منطقة-كورسك-1062093690.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرة أوكرانية بدون طيار في منطقة كورسك
الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرة أوكرانية بدون طيار في منطقة كورسك
أعن محافظ مدينة كورسك الروسية، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرة أوكرانية بدون طيار في منطقة كورسك الحدودية مع أوكرانيا. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T10:21+0000
2022-05-11T10:21+0000
2022-05-11T10:25+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وقال حاكم المنطقة رومان ستاروفويت إن الدفاع الجوي في منطقة كورسك أسقط طائرة بدون طيار أوكرانية في المنطقة الحدودية، مشيرا إلى أنه لم تقع إصابات ولا أضرار.وأضاف: "كان إطلاق النار الذي أبلغ عنها اليوم سكان منطقة ريلسكي مرتبطة بعمل دفاعنا الجوي، حيث تم إسقلط طائرة بدون طيار أوكرانية في المنطقة الحدودية، ولم تقع إصابات ولا أضرار".وفي أواخر شهر نيسان الماضي، أعلن حاكم كورسك تعرض نقطة تفتيش في قرية كروبيتس لقذائف الهاون، ما تطلب الرد على نقاط الاطلاق.وكتب في التلغرام: "كان الصباح في منطقة ريلسكي الحدودية مضطربًا، ففي حوالي الساعة الثامنة صباحًا ، تعرضت نقطة تفتيش في قرية كروبيتس لقذائف الهاون، وقام حرس الحدود بالرد على نقاط إطلاق النار، ولم تقع إصابات ولا أضرار مادية".
https://arabic.sputniknews.com/20220501/عمل-تخريبي-يتسبب-بانهيار-جزئي-لجسر-سكة-حديدية-في-منطقة-كورسك-1061781470.html
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روسيا
الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرة أوكرانية بدون طيار في منطقة كورسك
10:21 GMT 11.05.2022 (تم التحديث: 10:25 GMT 11.05.2022) تابعنا عبر
أعن محافظ مدينة كورسك الروسية، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرة أوكرانية بدون طيار في منطقة كورسك الحدودية مع أوكرانيا.
وقال حاكم المنطقة رومان ستاروفويت إن الدفاع الجوي في منطقة كورسك أسقط طائرة بدون طيار أوكرانية في المنطقة الحدودية، مشيرا إلى أنه لم تقع إصابات ولا أضرار.
وأضاف: "كان إطلاق النار الذي أبلغ عنها اليوم سكان منطقة ريلسكي مرتبطة بعمل دفاعنا الجوي، حيث تم إسقلط طائرة بدون طيار أوكرانية في المنطقة الحدودية، ولم تقع إصابات ولا أضرار".
وفي أواخر شهر نيسان الماضي، أعلن حاكم كورسك تعرض نقطة تفتيش في قرية كروبيتس لقذائف الهاون، ما تطلب الرد على نقاط الاطلاق.
وكتب في التلغرام: "كان الصباح في منطقة ريلسكي الحدودية مضطربًا، ففي حوالي الساعة الثامنة صباحًا ، تعرضت نقطة تفتيش في قرية كروبيتس لقذائف الهاون، وقام حرس الحدود بالرد على نقاط إطلاق النار، ولم تقع إصابات ولا أضرار مادية".