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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220511/الدفاع-الروسية-الجيش-الأوكراني-يخطط-لتفجير-جسر-في-مدينة-دنيبرو-لاتهام-روسيا-لاحقا--1062121176.html
الدفاع الروسية: الجيش الأوكراني يخطط لتفجير جسر في مدينة دنيبرو لاتهام روسيا لاحقا
الدفاع الروسية: الجيش الأوكراني يخطط لتفجير جسر في مدينة دنيبرو لاتهام روسيا لاحقا
قال مدير المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع في وزارة الدفاع الروسية ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الأربعاء، إن مسلحين أوكرانيين يخططون لتفجير جسر كايداسكي في مدينة... 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T19:10+0000
2022-05-11T19:10+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسيف في إحاطة إعلامية : "تأكد وبشكل موثوق أن هذا الجسر ملغّم، وفي حالة اقتراب الوحدات الروسية وتشكيلات من جمهورية دونيتسك الشعبية، سيتم تفجيره. وفي وقت لاحق، وفقًا للسيناريو الذي تم إعداده بالفعل، يخطط الجانب الأوكراني بعد ذلك لتوجيه اتهام مزعوم للقوات المسلحة الروسية بشن ضربات عشوائية على مرافق البنية التحتية الحيوية".وأكد ميزينتسيف أنه خلال العملية العسكرية الخاصة، القوات المسلحة الروسية لا تستهدف البنية التحتية المدنية وتعامل السكان المدنيين معاملة إنسانية.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220510/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-خسائر-جسيمة-لأوكرانيا-بعد-محاولتها-احتلال-جزيرة-زميني-1062069550.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية: الجيش الأوكراني يخطط لتفجير جسر في مدينة دنيبرو لاتهام روسيا لاحقا

19:10 GMT 11.05.2022
© Sputnik . WASIM SULIMSNوزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2022
© Sputnik . WASIM SULIMSN
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قال مدير المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع في وزارة الدفاع الروسية ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الأربعاء، إن مسلحين أوكرانيين يخططون لتفجير جسر كايداسكي في مدينة دنيبرو عند اقتراب القوات الروسية.
موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسيف في إحاطة إعلامية : "تأكد وبشكل موثوق أن هذا الجسر ملغّم، وفي حالة اقتراب الوحدات الروسية وتشكيلات من جمهورية دونيتسك الشعبية، سيتم تفجيره. وفي وقت لاحق، وفقًا للسيناريو الذي تم إعداده بالفعل، يخطط الجانب الأوكراني بعد ذلك لتوجيه اتهام مزعوم للقوات المسلحة الروسية بشن ضربات عشوائية على مرافق البنية التحتية الحيوية".
وأكد ميزينتسيف أنه خلال العملية العسكرية الخاصة، القوات المسلحة الروسية لا تستهدف البنية التحتية المدنية وتعامل السكان المدنيين معاملة إنسانية.
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو خلال الاحتفال بعيد النصر - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الدفاع الروسية تكشف عن "كارثة أوكرانية" بعد محاولة الأخيرة احتلال جزيرة زميني
أمس, 16:42 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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