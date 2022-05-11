https://arabic.sputniknews.com/20220511/الدفاع-الروسية-الجيش-الأوكراني-يخطط-لتفجير-جسر-في-مدينة-دنيبرو-لاتهام-روسيا-لاحقا--1062121176.html
الدفاع الروسية: الجيش الأوكراني يخطط لتفجير جسر في مدينة دنيبرو لاتهام روسيا لاحقا
الدفاع الروسية: الجيش الأوكراني يخطط لتفجير جسر في مدينة دنيبرو لاتهام روسيا لاحقا
قال مدير المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع في وزارة الدفاع الروسية ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الأربعاء، إن مسلحين أوكرانيين يخططون لتفجير جسر كايداسكي في مدينة... 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T19:10+0000
2022-05-11T19:10+0000
2022-05-11T19:10+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسيف في إحاطة إعلامية : "تأكد وبشكل موثوق أن هذا الجسر ملغّم، وفي حالة اقتراب الوحدات الروسية وتشكيلات من جمهورية دونيتسك الشعبية، سيتم تفجيره. وفي وقت لاحق، وفقًا للسيناريو الذي تم إعداده بالفعل، يخطط الجانب الأوكراني بعد ذلك لتوجيه اتهام مزعوم للقوات المسلحة الروسية بشن ضربات عشوائية على مرافق البنية التحتية الحيوية".وأكد ميزينتسيف أنه خلال العملية العسكرية الخاصة، القوات المسلحة الروسية لا تستهدف البنية التحتية المدنية وتعامل السكان المدنيين معاملة إنسانية.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220510/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-خسائر-جسيمة-لأوكرانيا-بعد-محاولتها-احتلال-جزيرة-زميني-1062069550.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية: الجيش الأوكراني يخطط لتفجير جسر في مدينة دنيبرو لاتهام روسيا لاحقا
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قال مدير المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع في وزارة الدفاع الروسية ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الأربعاء، إن مسلحين أوكرانيين يخططون لتفجير جسر كايداسكي في مدينة دنيبرو عند اقتراب القوات الروسية.
موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسيف في إحاطة إعلامية : "تأكد وبشكل موثوق أن هذا الجسر ملغّم، وفي حالة اقتراب الوحدات الروسية وتشكيلات من جمهورية دونيتسك الشعبية، سيتم تفجيره. وفي وقت لاحق، وفقًا للسيناريو الذي تم إعداده بالفعل، يخطط الجانب الأوكراني بعد ذلك لتوجيه اتهام مزعوم للقوات المسلحة الروسية بشن ضربات عشوائية على مرافق البنية التحتية الحيوية".
وأكد ميزينتسيف أنه خلال العملية العسكرية الخاصة، القوات المسلحة الروسية لا تستهدف البنية التحتية المدنية وتعامل السكان المدنيين معاملة إنسانية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.