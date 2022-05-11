https://arabic.sputniknews.com/20220511/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-منطقة-عسكرية-أوكرانية-تشبه-المدن-المحصنة-في-الحرب-العالمية-الثانية-1062122898.html

الدفاع الروسية تكشف عن منطقة عسكرية أوكرانية تشبه "المدن المحصنة" في الحرب العالمية الثانية

الدفاع الروسية تكشف عن منطقة عسكرية أوكرانية تشبه "المدن المحصنة" في الحرب العالمية الثانية

كشف مدير المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع في وزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية أقامت منطقة محصنة في تكتل كراماتورسك... 11.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-11T20:21+0000

2022-05-11T20:21+0000

2022-05-11T20:27+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

أخبار أوكرانيا

العالم

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وأكد ميزينتسيف أنه في هذا التكتل توجد أسلحة ومعدات ثقيلة، ونقاط لإطلاق النار جهزت في المنازل، مشيرا إلى أنه تم احتجاز نحو 90 ألف مدني لاستخدامهم كـ "دروع بشرية".وبين ميزينتسيف أنه "في المناطق المكتظة بالسكان، وضع المسلحون أسلحة ومعدات ثقيلة، ونقاط إطلاق نار مجهزة في المنازل، فيما احتجزوا السكان المحليين في الأقبية بحجة ضمان سلامتهم، وتم وضع كتابات على جدران المباني: "انتبه! أطفال!" و"هنا أطفال! لا تطلق النار!".ووفقا له ميزينتسيف، ، قام القوميون بمنع خروج أكثر من 90 ألف مدني في المناطق السكنية وعلى أراضي أكثر من 10 مؤسسات صناعية كبيرة في كراماتورسك وسلافيانسك واختبأ المسلحون خلفهم لاستخدامهم كـ "درع بشري".ونوه إلى أن جميع محاولات السكان المدنيين للخروج إلى مناطق آمنة، سواء باتجاه روسيا أو إلى الأراضي التي تسيطر عليها سلطات كييف، يتم قمعها بشدة من قبل مسلحي الكتيبة الأوكرانية المتطرفة.وأضاف ميزينتسيف أن وزارة الدفاع في روسيا الاتحادية تركز اهتمام المجتمع الدولي مرة أخرى على حقيقة أن مثل هذه الأعمال التي يقوم بها النازيون الجدد الأوكرانيون ضد السكان المدنيين تتعارض مع جميع معايير الأخلاق المقبولة عامة، ومبادئ القانون الإنساني الدولي. وهي في الواقع جرائم ضد الإنسانية وإرهاب، والمسؤولون في نظام كييف والجناة المباشرون هم مجرمو حرب وإرهابيون.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

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