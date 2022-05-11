https://arabic.sputniknews.com/20220511/الدفاع-الروسية-شركتا-فايزر-وموديرنا-شاركتا-في-النشاط-البيولوجي-الأمريكي-في-أوكرانيا-1062109326.html
الدفاع الروسية: شركتا "فايزر" و"موديرنا" شاركتا في النشاط البيولوجي الأمريكي في أوكرانيا
الدفاع الروسية: شركتا "فايزر" و"موديرنا" شاركتا في النشاط البيولوجي الأمريكي في أوكرانيا
قال قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات المسلحة الروسية، إيغور كيريلوف، إن شركتي "فايزر" و"موديرنا" للأدوية كانتا متورطتين في النشاط... 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T14:51+0000
2022-05-11T14:51+0000
2022-05-11T14:51+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأشار كيريلوف إلى أن قادة الحزب الديمقراطي هم أصحاب أيديولوجية النشاط البيولوجي العسكري الأمريكي في أوكرانيا.وأضاف أن الخبراء الأمريكيين يعملون على تجربة المستحضرات الطبية الجديدة بتجاوز قواعد الأمن الدولية، متابعا: "نتيجة ذلك تخفض الشركات الغربية نفقاتها على إجراء الأبحاث وتكتسب مزايا تنافسية كبيرة".وأكد كيريلوف أن "وزارة الدفاع الروسية تواصل دراسة مواد تنفيذ الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو لبرامج بيولوجية عسكرية على الأراضي الأوكرانية".وكشفت الدفاع الروسية، بوقت سابق، أن الولايات المتحدة أنفقت أكثر من 200 مليون دولار، لتشغيل المختبرات البيولوجية في أوكرانيا، التي شاركت في تنفيذ البرنامج البيولوجي العسكري الأمريكي.جدير بالذكر، أن القوات الروسية، وفي إطار عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، تمكنت من الحصول على وثائق هامة وخطيرة، حول نشاط المختبرات العسكرية البيولوجية الأمريكية على أراضي هذا البلد.
https://arabic.sputniknews.com/20220511/الدفاع-الروسية-موسكو-على-علم-بالتحضير-لاستفزازات-في-أوكرانيا-باستخدام-أسلحة-الدمار-الشامل-1062104558.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
الدفاع الروسية: شركتا "فايزر" و"موديرنا" شاركتا في النشاط البيولوجي الأمريكي في أوكرانيا
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قال قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات المسلحة الروسية، إيغور كيريلوف، إن شركتي "فايزر" و"موديرنا" للأدوية كانتا متورطتين في النشاط العسكري البيولوجي الأمريكي بأوكرانيا.
وأشار كيريلوف إلى أن قادة الحزب الديمقراطي هم أصحاب أيديولوجية النشاط البيولوجي العسكري الأمريكي في أوكرانيا
.
وأضاف أن الخبراء الأمريكيين يعملون على تجربة المستحضرات الطبية الجديدة بتجاوز قواعد الأمن الدولية، متابعا: "نتيجة ذلك تخفض الشركات الغربية نفقاتها على إجراء الأبحاث وتكتسب مزايا تنافسية كبيرة".
وأكد كيريلوف أن "وزارة الدفاع الروسية تواصل دراسة مواد تنفيذ الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو لبرامج بيولوجية عسكرية على الأراضي الأوكرانية".
وكشفت الدفاع الروسية، بوقت سابق، أن الولايات المتحدة أنفقت أكثر من 200 مليون دولار، لتشغيل المختبرات البيولوجية في أوكرانيا
، التي شاركت في تنفيذ البرنامج البيولوجي العسكري الأمريكي.
جدير بالذكر، أن القوات الروسية، وفي إطار عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، تمكنت من الحصول على وثائق هامة وخطيرة، حول نشاط المختبرات العسكرية البيولوجية الأمريكية على أراضي هذا البلد.