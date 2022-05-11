https://arabic.sputniknews.com/20220511/الدفاع-الروسية-قواتنا-الصاروخية-أسقطت-9-طائرات-مسيرة-أوكرانية-ودمرت-عشرات-الأهداف-العسكرية-1062085629.html
الدفاع الروسية: قواتنا الصاروخية أسقطت 9 طائرات مسيرة أوكرانية ودمرت عشرات الأهداف العسكرية
الدفاع الروسية: قواتنا الصاروخية أسقطت 9 طائرات مسيرة أوكرانية ودمرت عشرات الأهداف العسكرية
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، اليوم الأربعاء، أن وسائل الدفاع الجوي الروسية قامت في إطار العملية العسكرية في أوكرانيا... 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T07:50+0000
2022-05-11T07:50+0000
2022-05-11T08:00+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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وقال كوناشينكوف في إحاطة: "قامت وسائل الدفاع الجوي خلال الليل بتدمير تسع طائرات مسيرة، من بينها 4 مسيرات في منطقة بالاكليي بمقاطعة خاركوف، وثلاث في منطقة روبيجنوي بجمهورية لوهانسك الشعبية، وواحدة في منطقة جزيرة "زميني"، وواحدة من طراز "بيرقدار- تي بي 2" في منطقة أرخانغيلسكوي بمقاطعة نيكولايفسكايا".وتابع كوناشينكوف قائلا: "قامت المقاتلات والمروحيات الروسية خلال الليل بتدمير 93 هدفا، من بينها مركزا قيادة، 69 مركزا لتجمع القوات والعتاد العسكري، و3 مستودعات للذخيرة".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، ونزع سلاح أوكرانيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الدفاع الروسية: قواتنا الصاروخية أسقطت 9 طائرات مسيرة أوكرانية ودمرت عشرات الأهداف العسكرية
07:50 GMT 11.05.2022 (تم التحديث: 08:00 GMT 11.05.2022) تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، اليوم الأربعاء، أن وسائل الدفاع الجوي الروسية قامت في إطار العملية العسكرية في أوكرانيا بإسقاط تسع طائرات أوكرانية مسيرة خلال الليل، من بينها واحدة من طراز "بيرقدار".
وقال كوناشينكوف في إحاطة: "قامت وسائل الدفاع الجوي خلال الليل بتدمير تسع طائرات مسيرة، من بينها 4 مسيرات في منطقة بالاكليي بمقاطعة خاركوف، وثلاث في منطقة روبيجنوي بجمهورية لوهانسك الشعبية، وواحدة في منطقة جزيرة "زميني"، وواحدة من طراز "بيرقدار- تي بي 2" في منطقة أرخانغيلسكوي بمقاطعة نيكولايفسكايا".
وتابع كوناشينكوف قائلا: "قامت المقاتلات والمروحيات الروسية خلال الليل بتدمير 93 هدفا، من بينها مركزا قيادة، 69 مركزا لتجمع القوات والعتاد العسكري، و3 مستودعات للذخيرة".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، ونزع سلاح أوكرانيا.