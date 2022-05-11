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مقتل صحفية فلسطينية برصاصة في الرأس خلال تغطيتها لاقتحام القوات الإسرائيلية مخيم جنين
- سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
تم إطلاق هذا المشروع الخاص لتسليط الضوء على ما حدث في دونباس على مدى السنوات الثماني الماضية. ويهدف المشروع المعنون "دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022" إلى إظهار ليس فقط حلقات الجرائم التي ارتكبها نظام كييف ضد السكان المدنيين، ولكن أيضًا لاستكشاف جذور الكارثة التي حدثت في المنطقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220511/الدفاع-الروسية-موسكو-قدمت-ما-يقرب-من-19-ألف-طن-من-المساعدات-الإنسانية-إلى-أوكرانيا-1062081312.html
الدفاع الروسية: موسكو قدمت ما يقرب من 19 ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا
الدفاع الروسية: موسكو قدمت ما يقرب من 19 ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا
قال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، إنه منذ 2 مارس/ أذار الماضي سلمت روسيا ما يقرب من 19 ألف طن من الشحنات الإنسانية إلى أوكرانيا. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T04:09+0000
2022-05-11T04:10+0000
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسيف، الذي يرأس أيضا مقر تنسيق الاستجابة الإنسانية الروسي: "ابتداء من 2 مارس 2022، قام الاتحاد الروسي بالفعل بتسليم 18790.1 طنا من الضروريات والمواد الغذائية والأدوية والإمدادات الطبية إلى أوكرانيا".هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220412/-بوتين-الهدف-من-العملية-الخاصة-هو-مساعدة-الناس-في-دونباس-وروسيا-اضطرت-للقيام-بذلك-1061106915.html
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أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية: موسكو قدمت ما يقرب من 19 ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا

04:09 GMT 11.05.2022 (تم التحديث: 04:10 GMT 11.05.2022)
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورالعقيد ميخائيل ميزينتسيف، رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، في إحاطة عن وقف إطلاق النار من أجل إجلاء المدنيين في فولنوفاخا وماريوبول، روسيا5 مارس 2022
العقيد ميخائيل ميزينتسيف، رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، في إحاطة عن وقف إطلاق النار من أجل إجلاء المدنيين في فولنوفاخا وماريوبول، روسيا5 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2022
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation
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قال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، إنه منذ 2 مارس/ أذار الماضي سلمت روسيا ما يقرب من 19 ألف طن من الشحنات الإنسانية إلى أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسيف، الذي يرأس أيضا مقر تنسيق الاستجابة الإنسانية الروسي: "ابتداء من 2 مارس 2022، قام الاتحاد الروسي بالفعل بتسليم 18790.1 طنا من الضروريات والمواد الغذائية والأدوية والإمدادات الطبية إلى أوكرانيا".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، روسيا 3 مارس2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2022
بوتين: الهدف من العملية الخاصة هو مساعدة الناس في دونباس وروسيا اضطرت للقيام بذلك
12 أبريل, 08:59 GMT
هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.
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