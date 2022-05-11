https://arabic.sputniknews.com/20220511/الدفاع-الروسية-موسكو-قدمت-ما-يقرب-من-19-ألف-طن-من-المساعدات-الإنسانية-إلى-أوكرانيا-1062081312.html
الدفاع الروسية: موسكو قدمت ما يقرب من 19 ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا
الدفاع الروسية: موسكو قدمت ما يقرب من 19 ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا
قال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، إنه منذ 2 مارس/ أذار الماضي سلمت روسيا ما يقرب من 19 ألف طن من الشحنات الإنسانية إلى أوكرانيا. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T04:09+0000
2022-05-11T04:09+0000
2022-05-11T04:10+0000
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/05/1059494882_0:16:1829:1044_1920x0_80_0_0_af9c731b57cd84cd506b7be16a2f0e46.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسيف، الذي يرأس أيضا مقر تنسيق الاستجابة الإنسانية الروسي: "ابتداء من 2 مارس 2022، قام الاتحاد الروسي بالفعل بتسليم 18790.1 طنا من الضروريات والمواد الغذائية والأدوية والإمدادات الطبية إلى أوكرانيا".هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220412/-بوتين-الهدف-من-العملية-الخاصة-هو-مساعدة-الناس-في-دونباس-وروسيا-اضطرت-للقيام-بذلك-1061106915.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/05/1059494882_208:0:1619:1058_1920x0_80_0_0_c608ab89cc922dd1a714ff7986ab014e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية: موسكو قدمت ما يقرب من 19 ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا
04:09 GMT 11.05.2022 (تم التحديث: 04:10 GMT 11.05.2022) تابعنا عبر
قال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، إنه منذ 2 مارس/ أذار الماضي سلمت روسيا ما يقرب من 19 ألف طن من الشحنات الإنسانية إلى أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك
. وقال ميزينتسيف، الذي يرأس أيضا مقر تنسيق الاستجابة الإنسانية الروسي: "ابتداء من 2 مارس 2022، قام الاتحاد الروسي بالفعل بتسليم 18790.1 طنا من الضروريات والمواد الغذائية والأدوية والإمدادات الطبية إلى أوكرانيا".
هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.