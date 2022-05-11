https://arabic.sputniknews.com/20220511/الدفاع-الروسية-موسكو-قدمت-ما-يقرب-من-19-ألف-طن-من-المساعدات-الإنسانية-إلى-أوكرانيا-1062081312.html

الدفاع الروسية: موسكو قدمت ما يقرب من 19 ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا

الدفاع الروسية: موسكو قدمت ما يقرب من 19 ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا

قال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، إنه منذ 2 مارس/ أذار الماضي سلمت روسيا ما يقرب من 19 ألف طن من الشحنات الإنسانية إلى أوكرانيا. 11.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-11T04:09+0000

2022-05-11T04:09+0000

2022-05-11T04:10+0000

دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022

أخبار أوكرانيا

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موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسيف، الذي يرأس أيضا مقر تنسيق الاستجابة الإنسانية الروسي: "ابتداء من 2 مارس 2022، قام الاتحاد الروسي بالفعل بتسليم 18790.1 طنا من الضروريات والمواد الغذائية والأدوية والإمدادات الطبية إلى أوكرانيا".هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.

https://arabic.sputniknews.com/20220412/-بوتين-الهدف-من-العملية-الخاصة-هو-مساعدة-الناس-في-دونباس-وروسيا-اضطرت-للقيام-بذلك-1061106915.html

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