https://arabic.sputniknews.com/20220511/الرئيس-الأرجنتيني-ألبرتو-فرنانديز-لا-يستبعد-الترشح-لولاية-ثانية-1062080671.html
الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز لا يستبعد الترشح لولاية ثانية
الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز لا يستبعد الترشح لولاية ثانية
قال الرئيس الأرجنتيني، ألبرتو فرنانديز، إنه لا يستبعد أمر الترشح لولاية ثانية وخوض الانتخابات الرئاسية العام المقبل. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T02:09+0000
2022-05-11T02:09+0000
2022-05-11T02:09+0000
الارجنتين
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بوينس إيرس - سبوتنيك. وأضاف فرنانديز ردا على سؤال لصحفي هيئة الإذاعة العامة الأسبانية (آر تي في إي)عما إذا كان لديه القوة للترشح لولاية أخرى، قائلا: "نعم، بالتأكيد. لدي كل القوة اللازمة لتقف الأرجنتين على قدميها. وأنا من سيضعها على قدميها".وهزم فرنانديز عام 2019 رئيس الدولة في ذلك الوقت ماوريسيو ماكري في الانتخابات.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الارجنتين
الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز لا يستبعد الترشح لولاية ثانية
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قال الرئيس الأرجنتيني، ألبرتو فرنانديز، إنه لا يستبعد أمر الترشح لولاية ثانية وخوض الانتخابات الرئاسية العام المقبل.
بوينس إيرس - سبوتنيك. وأضاف فرنانديز ردا على سؤال لصحفي هيئة الإذاعة العامة الأسبانية (آر تي في إي)عما إذا كان لديه القوة للترشح لولاية أخرى، قائلا: "نعم، بالتأكيد. لدي كل القوة اللازمة لتقف الأرجنتين على قدميها. وأنا من سيضعها على قدميها".
وهزم فرنانديز عام 2019 رئيس الدولة في ذلك الوقت ماوريسيو ماكري في الانتخابات.