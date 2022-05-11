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https://arabic.sputniknews.com/20220511/الرئيس-الفنلندي-انضمامنا-للناتو-لن-يكون-ضد-أحد-1062120996.html
الرئيس الفنلندي: انضمامنا للناتو لن يكون ضد أحد
الرئيس الفنلندي: انضمامنا للناتو لن يكون ضد أحد
قال الرئيس الفنلندي سولي نينيستو، اليوم الأربعاء، إن انضمام بلاده لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في حال تم "لن يكون ضد أحد". 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T18:57+0000
2022-05-11T19:04+0000
الرئيس الفنلندي
الناتو
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جاء ذلك على هامش توقيع إعلان سياسي للتعاون المتبادل مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بحسب "فرانس برس".وقال الرئيس الفنلندي: "الانضمام لحلف لناتو لن يكون ضد أحد. إنها ليست لعبة محصلتها صفر".وذكرت وسائل إعلام فلندية نقلا عن مصادر مطلعة بأن فنلندا والسويد قد تتقدمان بطلب الانضمام إلى حلف "الناتو" مطلع الأسبوع المقبل.وفي وقت سابق اليوم، علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، على احتمال انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي.وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال بشأن احتمال انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو إن "هذا موضوع تحليل دقيق لروسيا".وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو، ينس ستولتنبرغ، في مارس / آذار، إن الناتو سيرحب بكل سرور بفنلندا والسويد وسيوفر لهما الفرصة للانضمام بسرعة إلى الحلف.وتتوقع الولايات المتحدة أن تقدم السويد طلبها الرسمي لتصبح عضوًا كامل العضوية في الناتو بحلول نهاية يونيو/ حزيران، بينما قد تتخذ فنلندا قرارًا بشأن الانضمام بالفعل هذا الشهر.
https://arabic.sputniknews.com/20220511/الناتو-لا-نعتبر-الصين-خصما-لكن-تحديث-ترسانة-أسلحتها-يثير-القلق-1062116431.html
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الرئيس الفنلندي, الناتو

الرئيس الفنلندي: انضمامنا للناتو لن يكون ضد أحد

18:57 GMT 11.05.2022 (تم التحديث: 19:04 GMT 11.05.2022)
© REUTERS / POOLاجتماع الناتو وقمة جي 7 وأعضاء الاتحاد الأوروبي، حول أزمة أوكرانيا في بروكسل، بلجيكا 4 مارس  2022
اجتماع الناتو وقمة جي 7 وأعضاء الاتحاد الأوروبي، حول أزمة أوكرانيا في بروكسل، بلجيكا 4 مارس  2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2022
© REUTERS / POOL
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قال الرئيس الفنلندي سولي نينيستو، اليوم الأربعاء، إن انضمام بلاده لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في حال تم "لن يكون ضد أحد".
جاء ذلك على هامش توقيع إعلان سياسي للتعاون المتبادل مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بحسب "فرانس برس".
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وقال الرئيس الفنلندي: "الانضمام لحلف لناتو لن يكون ضد أحد. إنها ليست لعبة محصلتها صفر".
وذكرت وسائل إعلام فلندية نقلا عن مصادر مطلعة بأن فنلندا والسويد قد تتقدمان بطلب الانضمام إلى حلف "الناتو" مطلع الأسبوع المقبل.
وفي وقت سابق اليوم، علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، على احتمال انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي.
وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال بشأن احتمال انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو إن "هذا موضوع تحليل دقيق لروسيا".
وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو، ينس ستولتنبرغ، في مارس / آذار، إن الناتو سيرحب بكل سرور بفنلندا والسويد وسيوفر لهما الفرصة للانضمام بسرعة إلى الحلف.
وتتوقع الولايات المتحدة أن تقدم السويد طلبها الرسمي لتصبح عضوًا كامل العضوية في الناتو بحلول نهاية يونيو/ حزيران، بينما قد تتخذ فنلندا قرارًا بشأن الانضمام بالفعل هذا الشهر.
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