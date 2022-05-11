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السعودية... إحباط تهريب 11 مليون قرص مخدر
السعودية... إحباط تهريب 11 مليون قرص مخدر
أحبطت السلطات السعودية، اليوم الأربعاء، تهريب 11 مليون قرص "إمفيتامين" المخدر. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T15:44+0000
2022-05-11T15:44+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
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قال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، إن القوات الأمنية نجحت في إحباط تهريب (11256691) قرص إمفيتامين مخدر و(24.8) كغ من مادة الحشيش المخدر.وأضاف أن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة التهريب، وضبطها بمنطقة الجوف بحوزة مواطنين.وأشار إلى أنه تم إيقاف المتهمين، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهما إلى النيابة العامة.وشدد النجيدي على أن وزارة الداخلية السعودية، بقطاعاتها الأمنية كافة، وبالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تواصل التصدي لكل من تسول له نفسه استهداف المملكة وشبابها بالمواد المخدرة.
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السعودية, أخبار السعودية اليوم

السعودية... إحباط تهريب 11 مليون قرص مخدر

15:44 GMT 11.05.2022
© AP Photo / Hassan Ammarأفراد من الشرطة السعودية في الرياض
أفراد من الشرطة السعودية في الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2022
© AP Photo / Hassan Ammar
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أحبطت السلطات السعودية، اليوم الأربعاء، تهريب 11 مليون قرص "إمفيتامين" المخدر.
قال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، إن القوات الأمنية نجحت في إحباط تهريب (11256691) قرص إمفيتامين مخدر و(24.8) كغ من مادة الحشيش المخدر.
وأضاف أن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة التهريب، وضبطها بمنطقة الجوف بحوزة مواطنين.
وأشار إلى أنه تم إيقاف المتهمين، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهما إلى النيابة العامة.
وشدد النجيدي على أن وزارة الداخلية السعودية، بقطاعاتها الأمنية كافة، وبالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تواصل التصدي لكل من تسول له نفسه استهداف المملكة وشبابها بالمواد المخدرة.
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