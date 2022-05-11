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"السيارة الماشية" ذات الأقدام من هيونداي تحظى باهتمام واسع... فيديو
"السيارة الماشية" ذات الأقدام من هيونداي تحظى باهتمام واسع... فيديو
كشفت شركة هيونداي عن خطتها الجديدة لتصنيع سيارة أطلق عليها اسم "السيارة الماشية"، لكونها تمتلك قوائم تشبه الأرجل التي تحركها وتسير عليها، بالإضافة إلى... 11.05.2022, سبوتنيك عربي
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وتبدو السيارة الجديدة، للوهلة الأولى من أفلام الخيال العلمي، إلا أنها أقرب إلى الواقع وقيد التصنيع من قبل شركة "Hyundai"، حيث كشفت الشركة المصنعة للسيارة عن مركز تطوير جديد بقيمة 20 مليون دولار بهدف لتسريع إنتاجها.وبحسب المقال المنشور في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، هدف السيارة القيادة في المواقف الصعبة جدا وإنقاذ الأرواح "بصفتها المستجيب الأول في الكوارث الطبيعية".وقالت هيونداي في بيان: إن "New Horizon Studio في بوزمان (مقر المشروع المصنع) هو استثمار يقدر بنحو 20 مليون دولار في رؤية التقدم من أجل الإنسانية لهيونداي، وإعادة تعريف النقل بحلول تنقل سهلة ومستدامة وذكية".
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"السيارة الماشية" ذات الأقدام من هيونداي تحظى باهتمام واسع... فيديو

20:41 GMT 11.05.2022
© AP Photo / Ahn Young-joonهيونداي سانتا في
هيونداي سانتا في - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2022
© AP Photo / Ahn Young-joon
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كشفت شركة هيونداي عن خطتها الجديدة لتصنيع سيارة أطلق عليها اسم "السيارة الماشية"، لكونها تمتلك قوائم تشبه الأرجل التي تحركها وتسير عليها، بالإضافة إلى الدواليب.
وتبدو السيارة الجديدة، للوهلة الأولى من أفلام الخيال العلمي، إلا أنها أقرب إلى الواقع وقيد التصنيع من قبل شركة "Hyundai"، حيث كشفت الشركة المصنعة للسيارة عن مركز تطوير جديد بقيمة 20 مليون دولار بهدف لتسريع إنتاجها.

وتهدف عملية تصنيع هذه السيارة إلى إنشاء آلية قادرة على السير فوق مختلف السطوح الوعرة والمنحدرة والصخرية.

وبحسب المقال المنشور في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، هدف السيارة القيادة في المواقف الصعبة جدا وإنقاذ الأرواح "بصفتها المستجيب الأول في الكوارث الطبيعية".
وقالت هيونداي في بيان: إن "New Horizon Studio في بوزمان (مقر المشروع المصنع) هو استثمار يقدر بنحو 20 مليون دولار في رؤية التقدم من أجل الإنسانية لهيونداي، وإعادة تعريف النقل بحلول تنقل سهلة ومستدامة وذكية".
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