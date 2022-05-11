عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220511/الشرطة-الإسرائيلية-تحييد-فلسطيني-حاول-طعن-جنود-في-القدس-الشرقية-1062114625.html
الشرطة الإسرائيلية: تحييد فلسطيني حاول طعن جنود في القدس الشرقية
الشرطة الإسرائيلية: تحييد فلسطيني حاول طعن جنود في القدس الشرقية
أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أنها "حيدت" فلسطينيا، حاول تنفيذ عملية طعن ضد جنودها في البلدة القديمة من مدينة القدس الشرقية. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T16:04+0000
2022-05-11T16:04+0000
آخر أخبار القدس الأن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102830/36/1028303681_0:0:3081:1734_1920x0_80_0_0_49485d89a1a7aaf36f0d982b11c0b7c4.jpg
وذكر بيان للشرطة أن "مشتبها به وصل إلى باب القطانين في البلدة القديمة بالقدس وفجأة هاجم رجال الشرطة الذين كانوا يعملون هناك، هاتفا "الله أكبر"، وفق ما نقله موقع "واللا" العبري.وأضافت أن عناصرها، ردوا بإطلاق النار على المهاجم وتم تحييده على الفور دون وقوع إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية.وافادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بأن نفس المكان شهد قبل نحو شهرين عملية طعن أسفرت عن إصابة شرطيين اثنين بجروح متوسطة، ومقتل المهاجم.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102830/36/1028303681_0:0:2687:2015_1920x0_80_0_0_ee73b6cd630999901e25b63af28282e5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
آخر أخبار القدس الأن

الشرطة الإسرائيلية: تحييد فلسطيني حاول طعن جنود في القدس الشرقية

16:04 GMT 11.05.2022
© Sputnik . Valeriy Melnikov / الذهاب إلى بنك الصورمظاهرات و احتجاجات في القدس، ديسمبر/ كانون الأول 2017
مظاهرات و احتجاجات في القدس، ديسمبر/ كانون الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2022
© Sputnik . Valeriy Melnikov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أنها "حيدت" فلسطينيا، حاول تنفيذ عملية طعن ضد جنودها في البلدة القديمة من مدينة القدس الشرقية.
وذكر بيان للشرطة أن "مشتبها به وصل إلى باب القطانين في البلدة القديمة بالقدس وفجأة هاجم رجال الشرطة الذين كانوا يعملون هناك، هاتفا "الله أكبر"، وفق ما نقله موقع "واللا" العبري.
وأضافت أن عناصرها، ردوا بإطلاق النار على المهاجم وتم تحييده على الفور دون وقوع إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية.
وافادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بأن نفس المكان شهد قبل نحو شهرين عملية طعن أسفرت عن إصابة شرطيين اثنين بجروح متوسطة، ومقتل المهاجم.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 21:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала