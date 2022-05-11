https://arabic.sputniknews.com/20220511/الشرطة-الإسرائيلية-تحييد-فلسطيني-حاول-طعن-جنود-في-القدس-الشرقية-1062114625.html
الشرطة الإسرائيلية: تحييد فلسطيني حاول طعن جنود في القدس الشرقية
الشرطة الإسرائيلية: تحييد فلسطيني حاول طعن جنود في القدس الشرقية
أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أنها "حيدت" فلسطينيا، حاول تنفيذ عملية طعن ضد جنودها في البلدة القديمة من مدينة القدس الشرقية. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T16:04+0000
2022-05-11T16:04+0000
2022-05-11T16:04+0000
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وذكر بيان للشرطة أن "مشتبها به وصل إلى باب القطانين في البلدة القديمة بالقدس وفجأة هاجم رجال الشرطة الذين كانوا يعملون هناك، هاتفا "الله أكبر"، وفق ما نقله موقع "واللا" العبري.وأضافت أن عناصرها، ردوا بإطلاق النار على المهاجم وتم تحييده على الفور دون وقوع إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية.وافادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بأن نفس المكان شهد قبل نحو شهرين عملية طعن أسفرت عن إصابة شرطيين اثنين بجروح متوسطة، ومقتل المهاجم.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
آخر أخبار القدس الأن
الشرطة الإسرائيلية: تحييد فلسطيني حاول طعن جنود في القدس الشرقية
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أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أنها "حيدت" فلسطينيا، حاول تنفيذ عملية طعن ضد جنودها في البلدة القديمة من مدينة القدس الشرقية.
وذكر بيان للشرطة أن "مشتبها به وصل إلى باب القطانين في البلدة القديمة بالقدس وفجأة هاجم رجال الشرطة الذين كانوا يعملون هناك، هاتفا "الله أكبر"، وفق ما نقله موقع "واللا
" العبري.
وأضافت أن عناصرها، ردوا بإطلاق النار على المهاجم وتم تحييده على الفور دون وقوع إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية.
وافادت صحيفة "يديعوت أحرونوت
" العبرية، بأن نفس المكان شهد قبل نحو شهرين عملية طعن أسفرت عن إصابة شرطيين اثنين بجروح متوسطة، ومقتل المهاجم.