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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220511/العثور-على-كتب-عسكرية-إنجليزية-في-قاعدة-تابعة-لمسلحي-آزوف-في-ماريوبول-صور-1062088018.html
العثور على كتب عسكرية إنجليزية في قاعدة تابعة لمسلحي "آزوف" في ماريوبول... صور
العثور على كتب عسكرية إنجليزية في قاعدة تابعة لمسلحي "آزوف" في ماريوبول... صور
تم العثور على كتاب "الإنجليزية للجيش" لأكبر دار نشر بريطانية "ماكميلان" في قاعدة تابعة لمسلحي "آزوف" في ماريوبول. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T08:23+0000
2022-05-11T08:23+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
روسيا
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يصف الكتاب التاريخ والهيكل الداخلي ومراحل توسع كتلة حلف الناتو، وكذلك يصف التقاليد والقواعد، على سبيل المثال، التحية العسكرية المعتمدة في جيشي الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى.يساعد الكتاب على إتقان مهارة قراءة خرائط الناتو، على سبيل المثال، التعرف على رموز الناتو القياسية المستخدمة لتعيين أنواع مختلفة من الوحدات العسكرية والتحصينات المطبقة على خريطة التضاريس بشكل تخطيطي.في إحدى صفحات الكتاب، تم وضع المشير الميداني لهتلر في الحرب العالمية الثانية إروين روميل في مقارنة مع ألكسندر سوفوروف وجورج واشنطن والأدميرال نيلسون من قبل المؤلفين.كما يوضح الكتاب الأبجدية الصوتية للناتو، حيث يتم تعيين اسم رمز منفصل لكل حرف من الحروف الأبجدية، على سبيل المثال، " B — برافو"، " О— أوسكار"، وما إلى ذلك.
https://arabic.sputniknews.com/20220511/مقاتل-من-دونيتسك-يشرح-أسباب-قهر-القوات-الأوكرانية-في-ماريوبول-1062083308.html
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العثور على كتب عسكرية إنجليزية في قاعدة تابعة لمسلحي "آزوف" في ماريوبول... صور

08:23 GMT 11.05.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورمصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 3 مايو 2022
مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 3 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko
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تم العثور على كتاب "الإنجليزية للجيش" لأكبر دار نشر بريطانية "ماكميلان" في قاعدة تابعة لمسلحي "آزوف" في ماريوبول.
يصف الكتاب التاريخ والهيكل الداخلي ومراحل توسع كتلة حلف الناتو، وكذلك يصف التقاليد والقواعد، على سبيل المثال، التحية العسكرية المعتمدة في جيشي الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى.
يساعد الكتاب على إتقان مهارة قراءة خرائط الناتو، على سبيل المثال، التعرف على رموز الناتو القياسية المستخدمة لتعيين أنواع مختلفة من الوحدات العسكرية والتحصينات المطبقة على خريطة التضاريس بشكل تخطيطي.
في إحدى صفحات الكتاب، تم وضع المشير الميداني لهتلر في الحرب العالمية الثانية إروين روميل في مقارنة مع ألكسندر سوفوروف وجورج واشنطن والأدميرال نيلسون من قبل المؤلفين.
كما يوضح الكتاب الأبجدية الصوتية للناتو، حيث يتم تعيين اسم رمز منفصل لكل حرف من الحروف الأبجدية، على سبيل المثال، " B — برافو"، " О— أوسكار"، وما إلى ذلك.
مجمع أزوفستال للحديد والصلب بمدينة ماريوبول - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
مقاتل من دونيتسك يشرح أسباب قهر القوات الأوكرانية في ماريوبول
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