https://arabic.sputniknews.com/20220511/الفرنسيون-قد-يحرمون-من-قهوة-الصباح-والعمل-بسبب-التضخم-1062106938.html
الفرنسيون قد يحرمون من قهوة الصباح والعمل بسبب التضخم
الفرنسيون قد يحرمون من قهوة الصباح والعمل بسبب التضخم
نشر الإعلام الفرنسي تقريرا حذر فيه من ارتفاع أسعار القهوة في الأسواق وفي المطاعم وغيرها من الأماكن التي تقدم القهوة، لعدة أسباب على رأسها التضخم. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T13:58+0000
2022-05-11T13:58+0000
2022-05-11T13:58+0000
مجتمع
اقتصاد
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وأشار التقرير الذي نشر على موقع قناة "BFMTV" الفرنسية، إلى أن أسعار القهوة في الحانات والمقاهي الفرنسية، وكذلك ماكينات القهوة في الشركات وغيرها، سترتفع في الأشهر المقبلة بسبب التضخم، بالإضافة إلى تلف المحاصيل في أمريكا الجنوبية.وبين التقرير أن المقاهي والحانات وغيرها، والمنتشرة في فرنسا، ستضطر إلى رفع أسعار القهوة بسبب الزيادة الكبيرة في تكلفة هذا المنتج والتضخم المتسارع.وتجدر الإشارة إلى أن الأسعار آخذة في الارتفاع، على مدار العام، خصوصا بالنسبة للحبوب الأكثر استهلاكا التي يُصنع منها البن، مثل قهوة أرابيكا التي ارتفعت بنسبة 39.2٪، لا سيما القادمة من البرازيل، حيث دمرت الصقيع الشديد والفيضانات جزءًا من المحاصيل (تصل إلى 30٪ في بعض المناطق).وفي فرنسا، سُجلت زيادة في مبيعات المنتجات الأساسية، وخاصة الدقيق وزيت عباد الشمس، منذ بداية أبريل/نيسان، على خلفية ارتفاع أسعار المواد الغذائية.وبدوره، أفاد المعهد الوطني للإحصاء والبحوث الاقتصادية (Insee) أن التضخم في فرنسا للعام بلغ 4.8٪، وارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 26.6٪.
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مجتمع, اقتصاد
الفرنسيون قد يحرمون من قهوة الصباح والعمل بسبب التضخم
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نشر الإعلام الفرنسي تقريرا حذر فيه من ارتفاع أسعار القهوة في الأسواق وفي المطاعم وغيرها من الأماكن التي تقدم القهوة، لعدة أسباب على رأسها التضخم.
وأشار التقرير الذي نشر على موقع قناة "BFMTV" الفرنسية
، إلى أن أسعار القهوة في الحانات والمقاهي الفرنسية، وكذلك ماكينات القهوة في الشركات وغيرها، سترتفع في الأشهر المقبلة بسبب التضخم، بالإضافة إلى تلف المحاصيل في أمريكا الجنوبية.
وبين التقرير أن المقاهي والحانات وغيرها، والمنتشرة في فرنسا، ستضطر إلى رفع أسعار القهوة بسبب الزيادة الكبيرة في تكلفة هذا المنتج والتضخم المتسارع.
وتجدر الإشارة إلى أن الأسعار آخذة في الارتفاع، على مدار العام، خصوصا بالنسبة للحبوب الأكثر استهلاكا التي يُصنع منها البن، مثل قهوة أرابيكا التي ارتفعت بنسبة 39.2٪، لا سيما القادمة من البرازيل، حيث دمرت الصقيع الشديد والفيضانات جزءًا من المحاصيل (تصل إلى 30٪ في بعض المناطق).
ونوه القرير إلى أن الموزعون في الشركات سيشعرون بالزيادة في أسعار البن. وفي المتوسط، ستزيد تكلفة فنجان قهوة منتج عن طريق آلة صنع القهوة حوالي 5 سنتات إضافية في الأشهر المقبلة.
وفي فرنسا، سُجلت زيادة في مبيعات المنتجات الأساسية، وخاصة الدقيق وزيت عباد الشمس، منذ بداية أبريل/نيسان، على خلفية ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وبدوره، أفاد المعهد الوطني للإحصاء والبحوث الاقتصادية (Insee) أن التضخم في فرنسا للعام بلغ 4.8٪، وارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 26.6٪.