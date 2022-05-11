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https://arabic.sputniknews.com/20220511/الكرملين-يعلق-على-احتمال-انضمام-السويد-وفنلندا-إلى-الناتو-1062097436.html
الكرملين يعلق على احتمال انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو
الكرملين يعلق على احتمال انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو
علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بشأن احتمال انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو". 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T11:29+0000
2022-05-11T11:29+0000
روسيا
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وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال بشأن احتمال ضم السويد وفنلندا إلى الناتو إن "هذا موضوع تحليل دقيق لروسيا".وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو، ينس ستولتنبرغ، في مارس / آذار، إن الناتو سيرحب بكل سرور بفنلندا والسويد وسيوفر لهما الفرصة للانضمام بسرعة إلى الحلف.وتتوقع الولايات المتحدة أن تقدم السويد طلبها الرسمي لتصبح عضوًا كامل العضوية في الناتو بحلول نهاية يونيو/ حزيران، بينما قد تتخذ فنلندا قرارًا بشأن الانضمام بالفعل هذا الشهر.
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روسيا

الكرملين يعلق على احتمال انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو

11:29 GMT 11.05.2022
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2022
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بشأن احتمال انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".
وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال بشأن احتمال ضم السويد وفنلندا إلى الناتو إن "هذا موضوع تحليل دقيق لروسيا".
وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو، ينس ستولتنبرغ، في مارس / آذار، إن الناتو سيرحب بكل سرور بفنلندا والسويد وسيوفر لهما الفرصة للانضمام بسرعة إلى الحلف.
وتتوقع الولايات المتحدة أن تقدم السويد طلبها الرسمي لتصبح عضوًا كامل العضوية في الناتو بحلول نهاية يونيو/ حزيران، بينما قد تتخذ فنلندا قرارًا بشأن الانضمام بالفعل هذا الشهر.
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