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المحيط يبتلع منزلا قرب الشاطئ... فيديو
المحيط يبتلع منزلا قرب الشاطئ... فيديو
شهدت إحدى المناطق الساحلية في ولاية كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة الأمريكية ابتلاع المحيط أحد المنازل. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T10:54+0000
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ذكرت ذلك شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، اليوم الأربعاء، على صفحتها الرسمية على "تويتر".ونشرت الشبكة مقطع فيديو يرصد بداية انهيار المنزل المقام على شاطئ المحيط الأطلنطي بعدما اشتدت عليه الأمواج، التي سحبته إلى داخل المياه، أمس الثلاثاء.ولفتت الشبكة إلى أن هذا المنزل لم يكن مأهولا عندما تعرض للانهيار وانجرف إلى داخل مياه المحيط، مشيرة إلى أن الحادث لم تنتج عنه أي خسائر بشرية.
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المحيط يبتلع منزلا قرب الشاطئ... فيديو

10:54 GMT 11.05.2022 (تم التحديث: 10:56 GMT 11.05.2022)
© AP Photo / Alex Brandonإعصار "فلورنس" على ساحل فيرجينيا، ولاية نورث كارولينا (كارولينا الشمالية)، الولايات المتحدة 13 سبتمبر/ أيلول 2018
إعصار فلورنس على ساحل فيرجينيا، ولاية نورث كارولينا (كارولينا الشمالية)، الولايات المتحدة 13 سبتمبر/ أيلول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2022
© AP Photo / Alex Brandon
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شهدت إحدى المناطق الساحلية في ولاية كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة الأمريكية ابتلاع المحيط أحد المنازل.
ذكرت ذلك شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، اليوم الأربعاء، على صفحتها الرسمية على "تويتر".
ونشرت الشبكة مقطع فيديو يرصد بداية انهيار المنزل المقام على شاطئ المحيط الأطلنطي بعدما اشتدت عليه الأمواج، التي سحبته إلى داخل المياه، أمس الثلاثاء.
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ولفتت الشبكة إلى أن هذا المنزل لم يكن مأهولا عندما تعرض للانهيار وانجرف إلى داخل مياه المحيط، مشيرة إلى أن الحادث لم تنتج عنه أي خسائر بشرية.
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