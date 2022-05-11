الملكة رانيا عن مقتل شيرين أبو عاقلة: الرصاص لا يقتل القضية
© AFP 2022 / Bryan R. Smithالملكة رانيا العبد الله، ملكة الأردن، تشارك في الجلسة العامة: "النجاح في الأماكن الأكثر صعوبة في العالم"، في مبادرة كلينتون العالمية في نيويورك، 19 سبتمبر/ أيلول 2016
© AFP 2022 / Bryan R. Smith
علقت الملكة رانيا، قرينة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة خلال تغطيتها اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم جنين في الضفة الغربية.
وكتبت على صفحتها الرسمية في "تويتر" تدوينة أشارت فيها إلى المخاطرة التي أقدمت عليها أبو عاقلة للقيام بعملها.
خاطرت الصحفية شيرين أبو عاقلة بحياتها مراراً لنقل قصص الشعب الفلسطيني ومعاناته. قتلها هو اغتيال لمبادئ الحقيقة والعدالة، لكن لا يمكن للرصاص أن يقتل القضية وإيمان الناس بها.. رحمك الله وألهم عائلتك الصبر والسلوان #شيرين_ابو_عاقلة— Rania Al Abdullah (@QueenRania) May 11, 2022
وقالت: "خاطرت شيرين أبو عاقلة بحياتها مرارا لنقل قصص الشعب الفلسطيني ومعاناته"، مضيفة: "قتلها يمثل اغتيالا لمبادئ الحقيقة والعدالة".
وتابعت: "لكن لا يمكن للرصاص أن يقتل القضية وإيمان الناس بها".
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق صباح اليوم، مقتل شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين، في حين قالت الرئاسة الفلسطينية إن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة.
واعتبرت الرئاسة الفلسطينية أن مقتل شيرين أبو عاقلة يعد جزءا من سياسة يومية إسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، بينما قال نفتالي بينيت إن رئيس الوزراء الإسرائيلي إن السلطة الفلسطينية ترفض عرضا لإجراء تحقيق مشترك في مقتلها.
شيرين أبو عاقلة... رصاصة في الجبهة
شيرين أبو عاقلة... رصاصة في الجبهة