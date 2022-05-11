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https://arabic.sputniknews.com/20220511/الملكة-رانيا-عن-مقتل-شيرين-أبو-عاقلة-الرصاص-لا-يقتل-القضية-1062115075.html
الملكة رانيا عن مقتل شيرين أبو عاقلة: الرصاص لا يقتل القضية
الملكة رانيا عن مقتل شيرين أبو عاقلة: الرصاص لا يقتل القضية
علقت الملكة رانيا، قرينة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة خلال تغطيتها اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم جنين في... 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T16:17+0000
2022-05-11T16:17+0000
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وكتبت على صفحتها الرسمية في "تويتر" تدوينة أشارت فيها إلى المخاطرة التي أقدمت عليها أبو عاقلة للقيام بعملها.وقالت: "خاطرت شيرين أبو عاقلة بحياتها مرارا لنقل قصص الشعب الفلسطيني ومعاناته"، مضيفة: "قتلها يمثل اغتيالا لمبادئ الحقيقة والعدالة".وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق صباح اليوم، مقتل شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين، في حين قالت الرئاسة الفلسطينية إن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة.واعتبرت الرئاسة الفلسطينية أن مقتل شيرين أبو عاقلة يعد جزءا من سياسة يومية إسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، بينما قال نفتالي بينيت إن رئيس الوزراء الإسرائيلي إن السلطة الفلسطينية ترفض عرضا لإجراء تحقيق مشترك في مقتلها.
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم

الملكة رانيا عن مقتل شيرين أبو عاقلة: الرصاص لا يقتل القضية

16:17 GMT 11.05.2022
© AFP 2022 / Bryan R. Smithالملكة رانيا العبد الله، ملكة الأردن، تشارك في الجلسة العامة: "النجاح في الأماكن الأكثر صعوبة في العالم"، في مبادرة كلينتون العالمية في نيويورك، 19 سبتمبر/ أيلول 2016
الملكة رانيا العبد الله، ملكة الأردن، تشارك في الجلسة العامة: النجاح في الأماكن الأكثر صعوبة في العالم، في مبادرة كلينتون العالمية في نيويورك، 19 سبتمبر/ أيلول 2016 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2022
© AFP 2022 / Bryan R. Smith
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علقت الملكة رانيا، قرينة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة خلال تغطيتها اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم جنين في الضفة الغربية.
وكتبت على صفحتها الرسمية في "تويتر" تدوينة أشارت فيها إلى المخاطرة التي أقدمت عليها أبو عاقلة للقيام بعملها.
وقالت: "خاطرت شيرين أبو عاقلة بحياتها مرارا لنقل قصص الشعب الفلسطيني ومعاناته"، مضيفة: "قتلها يمثل اغتيالا لمبادئ الحقيقة والعدالة".
وتابعت: "لكن لا يمكن للرصاص أن يقتل القضية وإيمان الناس بها".
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق صباح اليوم، مقتل شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين، في حين قالت الرئاسة الفلسطينية إن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة.
واعتبرت الرئاسة الفلسطينية أن مقتل شيرين أبو عاقلة يعد جزءا من سياسة يومية إسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، بينما قال نفتالي بينيت إن رئيس الوزراء الإسرائيلي إن السلطة الفلسطينية ترفض عرضا لإجراء تحقيق مشترك في مقتلها.
شيرين أبو عاقلة... رصاصة في الجبهة
شيرين أبو عاقلة... رصاصة في الجبهة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2022
شيرين أبو عاقلة... رصاصة في الجبهة
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