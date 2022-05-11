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https://arabic.sputniknews.com/20220511/الملك-سلمان-يوجه-رسالة-إلى-السيسي-ندين-العمل-الإرهابي-في-سيناء-ونقف-مع-مصر-حكومة-وشعبا-1062082479.html
الملك سلمان يوجه رسالة إلى السيسي: ندين العمل الإرهابي في سيناء ونقف مع مصر حكومة وشعبا
الملك سلمان يوجه رسالة إلى السيسي: ندين العمل الإرهابي في سيناء ونقف مع مصر حكومة وشعبا
بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية عزاء ومواساة إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إثر الهجوم الإرهابي على إحدى محطات رفع المياه غرب سيناء، وما... 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T06:31+0000
2022-05-11T06:31+0000
أخبار مصر الآن
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الرئيس عبدالفتاح السيسي
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
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وحسب صحيفة عكاظ السعودية، قال الملك سلمان: "تلقينا نبأ الهجوم الإرهابي على إحدى محطات رفع المياه غرب سيناء، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي، لنشارككم ألم هذا المصاب، مؤكدين وقوف المملكة مع مصر وشعبها الشقيق، ومعربين لكم ولأسر المتوفين وللشعب المصري الشقيق عن بالغ التعازي، وصادق المواساة".وأعرب العاهل السعودي عن تمنياته للمصابين الشفاء العاجل، سائلا الله أن "يجنب مصر وشعبها الشقيق كل سوء ومكروه، إنا لله وإنا إليه راجعون".وكان المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية أعلن، السبت الماضي، مقتل 11 من أفراد الجيش في سيناء وإصابة 5 آخرين.وقال المتحدث في بيان: "قامت مجموعة من العناصر التكفيرية بالهجوم على نقطة رفع مياه شرق القناة وتم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة".وأضاف أن المواجهات أسفرت "عن استشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد"، مشيرا إلى أنه "تجري مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في سيناء".وأعلنت العديد من الدول العربية إدانتها للهجوم الذي أعلن تنظيم داعش الإرهابي المسؤولية عنه، مؤكدة وقوفها إلى جانب مصر لدحر الإرهاب، وتضامنها مع الجيش المصري.ويعد هذا الهجوم الإرهابي في سيناء هو الأكبر منذ عدة سنوات، إذ تراجعت وتيرة العمليات الإرهابية في سيناء على نحو ملحوظ، نتيجة لجهود القوات المسلحة المصرية.
https://arabic.sputniknews.com/20220508/السيسي-يوجه-باستكمال-تطهير-مناطق-شمال-سيناء-من-الإرهاب-1061995825.html
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أخبار مصر الآن, أخبار السعودية اليوم, الرئيس عبدالفتاح السيسي, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الملك سلمان يوجه رسالة إلى السيسي: ندين العمل الإرهابي في سيناء ونقف مع مصر حكومة وشعبا

06:31 GMT 11.05.2022
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUDالعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان
العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2022
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUD
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بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية عزاء ومواساة إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إثر الهجوم الإرهابي على إحدى محطات رفع المياه غرب سيناء، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.
وحسب صحيفة عكاظ السعودية، قال الملك سلمان: "تلقينا نبأ الهجوم الإرهابي على إحدى محطات رفع المياه غرب سيناء، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي، لنشارككم ألم هذا المصاب، مؤكدين وقوف المملكة مع مصر وشعبها الشقيق، ومعربين لكم ولأسر المتوفين وللشعب المصري الشقيق عن بالغ التعازي، وصادق المواساة".
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2022
السيسي يوجه باستكمال تطهير مناطق شمال سيناء من "الإرهاب"
8 مايو, 16:17 GMT
وأعرب العاهل السعودي عن تمنياته للمصابين الشفاء العاجل، سائلا الله أن "يجنب مصر وشعبها الشقيق كل سوء ومكروه، إنا لله وإنا إليه راجعون".
وكان المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية أعلن، السبت الماضي، مقتل 11 من أفراد الجيش في سيناء وإصابة 5 آخرين.
وقال المتحدث في بيان: "قامت مجموعة من العناصر التكفيرية بالهجوم على نقطة رفع مياه شرق القناة وتم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة".
وأضاف أن المواجهات أسفرت "عن استشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد"، مشيرا إلى أنه "تجري مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في سيناء".
وأعلنت العديد من الدول العربية إدانتها للهجوم الذي أعلن تنظيم داعش الإرهابي المسؤولية عنه، مؤكدة وقوفها إلى جانب مصر لدحر الإرهاب، وتضامنها مع الجيش المصري.
ويعد هذا الهجوم الإرهابي في سيناء هو الأكبر منذ عدة سنوات، إذ تراجعت وتيرة العمليات الإرهابية في سيناء على نحو ملحوظ، نتيجة لجهود القوات المسلحة المصرية.
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