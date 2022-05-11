https://arabic.sputniknews.com/20220511/الناتو-لا-نعتبر-الصين-خصما-لكن-تحديث-ترسانة-أسلحتها-يثير-القلق-1062116431.html
الناتو: لا نعتبر الصين خصما لكن تحديث ترسانة أسلحتها يثير القلق
الناتو: لا نعتبر الصين خصما لكن تحديث ترسانة أسلحتها يثير القلق
صرح حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الأربعاء، أن الصين ليست خصما له، مشددا في الوقت نفسه على أن قيام بكين بتحديث ترسانة أسلحتها أمر مثير للقلق. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T16:59+0000
2022-05-11T16:59+0000
2022-05-11T16:59+0000
الصين
الناتو
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واشنطن - سبوتنيك. قال نائب الأمين العام للحلف، ميرسيا جيوانا: "الصين ليست خصمًا للناتو، لكن تحديثها العسكري واستثماراتها الضخمة في صواريخها النووية والصواريخ الأسرع من الصوت، ودبلوماسيتها القهرية، لها تداعيات أمنية على جميع حلفاء الناتو".يذكر أن حلف الناتو طالما حذر من الطموحات الصينية والتطور العسكري لها.وفي وقت سابق اتهمت الصين الحلف بالمبالغة في الحديث عن "نظرية التهديد الصيني"، متهمة إياه بالسعي إلى خلق مواجهات.ودعت بعثة الصين لدى الاتحاد الأوروبي، إلى النظر للنمو الصيني بشكل عقلاني وعدم المبالغة في تجسيد ذلك على أنه تهديد، وعدم التعرض لمصالح الصين وحقوقها القانونية.واعتبرت بكين، يوم الجمعة الماضي، أن توسع حلف الناتو لن يساعد في حل النزاعات وسيؤدي إلى كارثة.وقال نائب وزير الخارجية الصيني لو يو تشنغ: "استغلال النزاع الروسي الأوكراني لإثبات "ضرورة توسع حلف الناتو تجاه الشرق" هو مثال على تبديل الأماكن بين السبب والعواقب، عندما يتم تمرير سبب المرض على أنه وصفة طبية".
https://arabic.sputniknews.com/20220506/الصين-توسع-حلف-الناتو-لن-يساعد-في-حل-النزاعات-وسيؤدي-إلى-كارثة-1061929403.html
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الصين, الناتو
الناتو: لا نعتبر الصين خصما لكن تحديث ترسانة أسلحتها يثير القلق
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صرح حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الأربعاء، أن الصين ليست خصما له، مشددا في الوقت نفسه على أن قيام بكين بتحديث ترسانة أسلحتها أمر مثير للقلق.
واشنطن - سبوتنيك
. قال نائب الأمين العام للحلف، ميرسيا جيوانا: "الصين ليست خصمًا للناتو، لكن تحديثها العسكري واستثماراتها الضخمة في صواريخها النووية والصواريخ الأسرع من الصوت، ودبلوماسيتها القهرية، لها تداعيات أمنية على جميع حلفاء الناتو".
يذكر أن حلف الناتو
طالما حذر من الطموحات الصينية والتطور العسكري لها.
وفي وقت سابق اتهمت الصين الحلف بالمبالغة في الحديث عن "نظرية التهديد الصيني"، متهمة إياه بالسعي إلى خلق مواجهات.
ودعت بعثة الصين لدى الاتحاد الأوروبي، إلى النظر للنمو الصيني بشكل عقلاني وعدم المبالغة في تجسيد ذلك على أنه تهديد، وعدم التعرض لمصالح الصين وحقوقها القانونية.
واعتبرت بكين، يوم الجمعة الماضي، أن توسع حلف الناتو لن يساعد في حل النزاعات وسيؤدي إلى كارثة.
وقال نائب وزير الخارجية الصيني لو يو تشنغ: "استغلال النزاع الروسي الأوكراني لإثبات "ضرورة توسع حلف الناتو تجاه الشرق" هو مثال على تبديل الأماكن بين السبب والعواقب، عندما يتم تمرير سبب المرض على أنه وصفة طبية".