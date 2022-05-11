https://arabic.sputniknews.com/20220511/النواب-الأمريكي-يمرر-مشروع-قرار-لإرسال-مساعدات-إضافية-إلى-أوكرانيا-بنحو--40-مليار-دولار-1062080949.html
النواب الأمريكي يمرر مشروع قرار لإرسال مساعدات إضافية إلى أوكرانيا بنحو 40 مليار دولار
النواب الأمريكي يمرر مشروع قرار لإرسال مساعدات إضافية إلى أوكرانيا بنحو 40 مليار دولار
أقر مجلس النواب الأمريكي، بأغلبية 368 صوتا مقابل 57 صوتا، مشروع قانون تمويل تكميلي لأوكرانيا بما يقرب من 40 مليار دولار كمساعدات وسط العملية العسكرية الخاصة... 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T03:03+0000
2022-05-11T03:03+0000
2022-05-11T03:04+0000
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
أخبار أوكرانيا
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واشنطن - سبوتنيك. أقر المشرعون في مجلس النواب الأمريكي التشريع، الذي أطلق عليه قانون الاعتمادات التكميلية الإضافية لأوكرانيا لعام 2022، يوم الثلاثاء، للمضي قدما في طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن الأصلي للحصول على حزمة مساعدات بقيمة 33 مليار دولار.وتضمن الطلب 20.4 مليار دولار كمساعدات عسكرية، و8.5 مليار دولار كمساعدات اقتصادية، و3 مليارات دولار كمساعدات إنسانية.وقد أضاف مجلس النواب الأمريكي 3.4 مليار دولار من المساعدات الدفاعية و3.4 مليار دولار من المساعدات الإنسانية بالإضافة إلى طلب بايدن الأولي.هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220507/إعلام-أمريكا-تضغط-على-اليونان-لتسليم-أوكرانيا-إس-300-1061953596.html
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أخبار أوكرانيا
النواب الأمريكي يمرر مشروع قرار لإرسال مساعدات إضافية إلى أوكرانيا بنحو 40 مليار دولار
03:03 GMT 11.05.2022 (تم التحديث: 03:04 GMT 11.05.2022) تابعنا عبر
أقر مجلس النواب الأمريكي، بأغلبية 368 صوتا مقابل 57 صوتا، مشروع قانون تمويل تكميلي لأوكرانيا بما يقرب من 40 مليار دولار كمساعدات وسط العملية العسكرية الخاصة الروسية.
واشنطن - سبوتنيك
. أقر المشرعون في مجلس النواب الأمريكي التشريع، الذي أطلق عليه قانون الاعتمادات التكميلية الإضافية لأوكرانيا لعام 2022، يوم الثلاثاء، للمضي قدما في طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن الأصلي للحصول على حزمة مساعدات بقيمة 33 مليار دولار.
وتضمن الطلب 20.4 مليار دولار كمساعدات عسكرية، و8.5 مليار دولار كمساعدات اقتصادية، و3 مليارات دولار كمساعدات إنسانية.
وقد أضاف مجلس النواب الأمريكي 3.4 مليار دولار من المساعدات الدفاعية و3.4 مليار دولار من المساعدات الإنسانية
بالإضافة إلى طلب بايدن الأولي.
هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.