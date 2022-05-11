https://arabic.sputniknews.com/20220511/الولايات-المتحدة-تطالب-بإجراء-تحقيق-شامل-في-مقتل-شيرين-أبو-عاقلة-1062109460.html
الولايات المتحدة تطالب بإجراء تحقيق شامل في مقتل شيرين أبو عاقلة
الولايات المتحدة تطالب بإجراء تحقيق شامل في مقتل شيرين أبو عاقلة
طالب السفير الأمريكي لدى إسرائيل توم نايديس، بإجراء تحقيق شامل في ملابسات مقتل صحفية قناة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة، خلال عملية الجيش الإسرائيلي. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T14:42+0000
2022-05-11T14:42+0000
2022-05-11T14:42+0000
العالم العربي
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وكتب نايديس على صفحته الرسمية في تويتر: "إنه لأمر محزن للغاية أن نعرف عن وفاة الصحفية الأمريكية والفلسطينية شيرين أبو عاقلة من أجرابيك. أدعو إلى إجراء تحقيق شامل في ظروف وفاتها وإصابة صحفي آخر".وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق صباح اليوم، عن مقتل المراسلة والصحفية، شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين.وذكرت الوزارة، أن الصحفية ومراسلة قناة "الجزيرة" القطرية، شيرين أبو عاقلة، قد أصيبت برصاصة مباشرة في رأسها ما أدى إلى مقتلها على الفور، وذلك خلال تغطيتها لأحداث اقتحام مخيم جنين من قبل القوات الإسرائيلية.وأشارت الوزارة إلى إصابة الصحافي علي السمودي، مراسل صحيفة "القدس"، برصاصة حية في الظهر، موضحة أن وضعه مستقر.
https://arabic.sputniknews.com/20220511/الاتحاد-الدولي-للصحفيين-شيرين-أبو-عاقلة-استهدفت-عن-عمد-وسنقاضي-إسرائيل-1062107093.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
الولايات المتحدة تطالب بإجراء تحقيق شامل في مقتل شيرين أبو عاقلة
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طالب السفير الأمريكي لدى إسرائيل توم نايديس، بإجراء تحقيق شامل في ملابسات مقتل صحفية قناة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة، خلال عملية الجيش الإسرائيلي.
وكتب نايديس على صفحته الرسمية في تويتر: "إنه لأمر محزن للغاية أن نعرف عن وفاة الصحفية الأمريكية والفلسطينية شيرين أبو عاقلة من أجرابيك. أدعو إلى إجراء تحقيق شامل في ظروف وفاتها وإصابة صحفي آخر".
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق صباح اليوم، عن مقتل المراسلة والصحفية، شيرين أبو عاقلة
، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين.
وذكرت الوزارة، أن الصحفية ومراسلة قناة "الجزيرة" القطرية، شيرين أبو عاقلة، قد أصيبت برصاصة مباشرة في رأسها ما أدى إلى مقتلها على الفور، وذلك خلال تغطيتها لأحداث اقتحام مخيم جنين من قبل القوات الإسرائيلية.
وأشارت الوزارة إلى إصابة الصحافي علي السمودي، مراسل صحيفة "القدس"، برصاصة حية في الظهر، موضحة أن وضعه مستقر.