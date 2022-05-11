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https://arabic.sputniknews.com/20220511/بارزاني-لوزير-النفط-العراقي-بياناتك-غير-صحيحة-ولا-نعلم-من-أين-جئت-بها-1062099993.html
بارزاني لوزير النفط العراقي: بياناتك غير صحيحة ولا نعلم من أين جئت بها
بارزاني لوزير النفط العراقي: بياناتك غير صحيحة ولا نعلم من أين جئت بها
قال مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان، إن بيانات وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، بشأن الملف النفطي في الإقليم "غير صحيحة"، مضيفا: لا نعلم من أين جاء... 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T12:10+0000
2022-05-11T12:10+0000
العالم العربي
أخبار العراق اليوم
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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لبارزاني، اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة "رووداو" العراقية.وأوضح رئيس إقليم كردستان العراقي أن "شركة "سومو" تعلم ما يفعله الإقليم"، مضيفا: "جميع البيانات لدى الحكومة الاتحادية".ولفت إلى أوجود محاولات حثيثة من الشركة ووزارة النفط لإقناع عملاء النفط بإقليم كوردستان بسعر أقل، مشيرا إلى أنهم يتلقون تهديدات من الحكومة الاتحادية حتى لا يقوموا بشراء النفط من الإقليم وفقا للأسعار العالمية.وتابع: "من يشترون النفط من الإقليم يقولون إن الحكومة الاتحادية تهددهم"، مضيفا: "إذا كانت الحكومة حريصة على شعب كردستان فعليها ألا تفعل ذلك".وأكد مسرور بارزاني أن تكلفة استخراج النفط وبيعه في ملف واحد، مضيفا: "للأسف يتم الترويج عربيا لفكرة أن إقليم كردستان يحصل على أموال من النفط على حساب الشارع العراقي وهذا غير صحيح".
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العالم العربي, أخبار العراق اليوم

بارزاني لوزير النفط العراقي: بياناتك غير صحيحة ولا نعلم من أين جئت بها

12:10 GMT 11.05.2022
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مسرور بارزاني - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2022
© Sputnik . Виталий Белоусов
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قال مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان، إن بيانات وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، بشأن الملف النفطي في الإقليم "غير صحيحة"، مضيفا: لا نعلم من أين جاء بها".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لبارزاني، اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة "رووداو" العراقية.
وأوضح رئيس إقليم كردستان العراقي أن "شركة "سومو" تعلم ما يفعله الإقليم"، مضيفا: "جميع البيانات لدى الحكومة الاتحادية".
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ولفت إلى أوجود محاولات حثيثة من الشركة ووزارة النفط لإقناع عملاء النفط بإقليم كوردستان بسعر أقل، مشيرا إلى أنهم يتلقون تهديدات من الحكومة الاتحادية حتى لا يقوموا بشراء النفط من الإقليم وفقا للأسعار العالمية.
وتابع: "من يشترون النفط من الإقليم يقولون إن الحكومة الاتحادية تهددهم"، مضيفا: "إذا كانت الحكومة حريصة على شعب كردستان فعليها ألا تفعل ذلك".
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وأكد مسرور بارزاني أن تكلفة استخراج النفط وبيعه في ملف واحد، مضيفا: "للأسف يتم الترويج عربيا لفكرة أن إقليم كردستان يحصل على أموال من النفط على حساب الشارع العراقي وهذا غير صحيح".
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