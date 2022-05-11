https://arabic.sputniknews.com/20220511/بايدن-يشن-هجوما-حادا-على-الجمهوريين-1062112981.html
بايدن يشن هجوما حادا على الجمهوريين
بايدن يشن هجوما حادا على الجمهوريين
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الجمهوريين لا يمتلكون إلا خطة واحدة داخل الكونغرس وهي فرض المزيد من الضرائب على العائلات الأمريكية. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T15:32+0000
2022-05-11T15:32+0000
2022-05-11T15:32+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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جاء ذلك في تدوينة نشرها الرئيس الأمريكي بصفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الأربعاء، قال فيها إن مكافحة التضخم على رأس قائمة أولويات إدارته الحالية.وتابع: "شهدنا تخفيف وطأة التضخم السنوي خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي، لكن الحقيقة هي أن معدلاته لا تزال غير مقبولة".وتابع: "تخفيف التضخم من أولوياتي الاقتصادية التي تهدف إلى خفض تكاليف المعيشة على الأمريكيين في ذات الوقت الذي لا يمتلك فيه الجمهوريون داخل الكونغرس خطة سوى زيادة الضرائب عليهم".ويتبنى بايدن سياسة اقتصادية قائمة على دعم الأسر الفقيرة وفرض نسبة أكبر من الضرائب على الأثرياء وهي الخطة التي تتعارض مع توجهات سلفه دونالد ترامب، الذي كان يمنح الشركات الكبرى والأثرياء تخفيضات ضريبية بحجة دعم الاستثمار.
https://arabic.sputniknews.com/20201015/تحليل-بايدن-سيجمع-من-الأمريكيين-تريليونات-الدولارات-في-صورة-ضرائب-1046855355.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
بايدن يشن هجوما حادا على الجمهوريين
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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الجمهوريين لا يمتلكون إلا خطة واحدة داخل الكونغرس وهي فرض المزيد من الضرائب على العائلات الأمريكية.
جاء ذلك في تدوينة نشرها الرئيس الأمريكي
بصفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الأربعاء، قال فيها إن مكافحة التضخم على رأس قائمة أولويات إدارته الحالية.
وتابع: "شهدنا تخفيف وطأة التضخم السنوي خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي، لكن الحقيقة هي أن معدلاته لا تزال غير مقبولة".
وتابع: "تخفيف التضخم من أولوياتي الاقتصادية
التي تهدف إلى خفض تكاليف المعيشة على الأمريكيين في ذات الوقت الذي لا يمتلك فيه الجمهوريون داخل الكونغرس خطة سوى زيادة الضرائب عليهم".
15 أكتوبر 2020, 21:52 GMT
ويتبنى بايدن سياسة اقتصادية قائمة على دعم الأسر الفقيرة وفرض نسبة أكبر من الضرائب على الأثرياء وهي الخطة التي تتعارض مع توجهات سلفه دونالد ترامب، الذي كان يمنح الشركات الكبرى والأثرياء تخفيضات ضريبية
بحجة دعم الاستثمار.