https://arabic.sputniknews.com/20220511/بريطانيا-توقع-اتفاقية-لـالضمانات-الأمنية-المتبادلة-مع-السويد-وأنباء-للإعلان-عن-أخرى-مع-فنلندا-1062102417.html
بريطانيا توقع اتفاقية لـ"الضمانات الأمنية المتبادلة" مع السويد وأنباء للإعلان عن أخرى مع فنلندا
بريطانيا توقع اتفاقية لـ"الضمانات الأمنية المتبادلة" مع السويد وأنباء للإعلان عن أخرى مع فنلندا
وقع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اتفاقية أمنية جديدة مع السويد ويخطط لاتفاقية أخرى مع فنلندا، حيث تطالب الدولتان الواقعتان شمالي أوروبا بالانضمام إلى... 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T12:48+0000
2022-05-11T12:48+0000
2022-05-11T12:48+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وأفاد مكتب رئيس الوزراء البريطاني، اليوم الأربعاء، بأن جونسون قد وقع مع السويد في وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، اتفاقية لـ"الضمانات الأمنية المتبادلة".وبحسب وكالة "بلومبرغ"، فإن جونسون سيسافر إلى العاصمة الفنلندية هلسنكي، في وقت لاحق، لتوقيع إعلان مماثل مع فنلندا.ونوه البيان إلى أن جونسون سيؤكد "دعم المملكة المتحدة الثابت لحلف الناتو من أجل الترحيب بالأعضاء الجدد".وبدوره، علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بشأن احتمال انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال بشأن احتمال ضم السويد وفنلندا إلى الناتو إن "هذا موضوع تحليل دقيق لروسيا".وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو، ينس ستولتنبرغ، في مارس / آذار، إن الناتو سيرحب بكل سرور بفنلندا والسويد وسيوفر لهما الفرصة للانضمام بسرعة إلى الحلف.وتتوقع الولايات المتحدة أن تقدم السويد طلبها الرسمي لتصبح عضوًا كامل العضوية في الناتو بحلول نهاية يونيو/ حزيران، بينما قد تتخذ فنلندا قرارًا بشأن الانضمام بالفعل هذا الشهر.
https://arabic.sputniknews.com/20220511/وزيرا-فنلندا-والسويد-يشاركان-في-اجتماع-غير-رسمي-لوزراء-خارجية-الناتو-في-برلين-1062100279.html
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العالم
بريطانيا توقع اتفاقية لـ"الضمانات الأمنية المتبادلة" مع السويد وأنباء للإعلان عن أخرى مع فنلندا
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وقع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اتفاقية أمنية جديدة مع السويد ويخطط لاتفاقية أخرى مع فنلندا، حيث تطالب الدولتان الواقعتان شمالي أوروبا بالانضمام إلى "الناتو"، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في "أوكرانيا".
وأفاد مكتب رئيس الوزراء البريطاني، اليوم الأربعاء، بأن جونسون قد وقع مع السويد في وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، اتفاقية لـ"الضمانات الأمنية المتبادلة".
وبحسب وكالة "بلومبرغ"
، فإن جونسون سيسافر إلى العاصمة الفنلندية هلسنكي، في وقت لاحق، لتوقيع إعلان مماثل مع فنلندا.
وأشارت المصادر إلى أن بريطانيا وبناء على هذه الاتفاقيات تلتزم بدعم القوات المسلحة للبلدين في حالة تعرضهما للهجوم، كما ستكثف عمليات تبادل المعلومات الاستخباراتية كجزء من هذه الاتفاقيات.
ونوه البيان إلى أن جونسون سيؤكد "دعم المملكة المتحدة الثابت لحلف الناتو من أجل الترحيب بالأعضاء الجدد".
وقال جونسون: "هذه ليست حلا مؤقتا قصير الأمد، لكنها التزام طويل الأمد لتعزيز العلاقات العسكرية والاستقرار العالمي، وتحصين دفاعات أوروبا لأجيال قادمة".
وبدوره، علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بشأن احتمال انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".
وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال بشأن احتمال ضم السويد وفنلندا إلى الناتو إن "هذا موضوع تحليل دقيق لروسيا".
وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو، ينس ستولتنبرغ، في مارس / آذار، إن الناتو سيرحب بكل سرور بفنلندا والسويد وسيوفر لهما الفرصة للانضمام بسرعة إلى الحلف.
وتتوقع الولايات المتحدة
أن تقدم السويد طلبها الرسمي لتصبح عضوًا كامل العضوية في الناتو بحلول نهاية يونيو/ حزيران، بينما قد تتخذ فنلندا قرارًا بشأن الانضمام بالفعل هذا الشهر.