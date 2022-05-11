https://arabic.sputniknews.com/20220511/بوتين-يهنئ-بوشلين-بالعيد-الوطني-لجمهورية-دونيتسك-الشعبية-المستقلة-1062082908.html
بوتين يهنئ بوشلين بالعيد الوطني لجمهورية دونيتسك الشعبية المستقلة
بوتين يهنئ بوشلين بالعيد الوطني لجمهورية دونيتسك الشعبية المستقلة
هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، بالعيد الوطني لجمهورية دونيتسك الشعبية المستقلة، معبرا عن أمله... 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T06:40+0000
2022-05-11T06:40+0000
2022-05-11T06:40+0000
روسيا
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وأصدر الكرملين بيانا رسميا نشر على الموقع في هذه المناسبة، جاء فيه: "هنأ الرئيس رئيس الجمهورية بالعيد الوطني - يوم جمهورية دونيتسك الشعبية، حيث قبل ثماني سنوات اتخذ الشعب خيارًا لصالح استقلال الدولة".وأضاف البيان: "اليوم نكافح معًا حتى يتمكن مواطنو الجمهورية من ممارسة حقهم القانوني في حياة حرة وسلمية وفقًا لتقاليدهم الثقافية القديمة وتعزيز الصداقة مع روسيا الشقيقة".وأعرب الرئيس الروسي في تهنئته عن ثقته بأن الجهود المشتركة ستتمكن من تجاوز كل الصعوبات وتحقيق النصر، متمنيا لبوشلين الصحة والنجاح ولكل المواطنين الشجاعة والقدرة على التحمل والثبات.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، ونزع سلاح أوكرانيا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
بوتين يهنئ بوشلين بالعيد الوطني لجمهورية دونيتسك الشعبية المستقلة
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هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، بالعيد الوطني لجمهورية دونيتسك الشعبية المستقلة، معبرا عن أمله بصداقة دائمة بين شعبي البلدين.
وأصدر الكرملين بيانا رسميا نشر على الموقع
في هذه المناسبة، جاء فيه: "هنأ الرئيس رئيس الجمهورية بالعيد الوطني - يوم جمهورية دونيتسك الشعبية، حيث قبل ثماني سنوات اتخذ الشعب خيارًا لصالح استقلال الدولة".
وأضاف البيان: "اليوم نكافح معًا حتى يتمكن مواطنو الجمهورية من ممارسة حقهم القانوني في حياة حرة وسلمية وفقًا لتقاليدهم الثقافية القديمة وتعزيز الصداقة مع روسيا الشقيقة".
وأعرب الرئيس الروسي في تهنئته عن ثقته بأن الجهود المشتركة ستتمكن من تجاوز كل الصعوبات وتحقيق النصر، متمنيا لبوشلين الصحة والنجاح ولكل المواطنين الشجاعة والقدرة على التحمل والثبات.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، ونزع سلاح أوكرانيا.