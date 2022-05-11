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تراجع طفيف للدولار أمام الجنيه المصري
تراجع طفيف للدولار أمام الجنيه المصري
تراجع سعر الدولار بشكل طفيف، اليوم الأربعاء، مقابل الجنيه المصري، حيث سجل الجنيه ارتفاعا مقابل الدولار بمقدار 11 قرشا. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T14:58+0000
2022-05-11T14:58+0000
العالم العربي
اقتصاد
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وذكر موقع "مصراوي" أن ارتفاع الجنيه جاء في 6 بنوك مع منتصف تعاملات اليوم، مقارنة بمستواه في الصباح، بينما استقر السعر في 4 بنوك أخرى.وجاء سعر الدولار فيالبنك الأهلي المصري: 18.34 جنيه للشراء، و18.40 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشا للشراء والبيع، وفي بنك مصر: 18.45 جنيه للشراء، و18.51 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية: 18.35 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشا للشراء والبيع، وبنك بنك القاهرة: 18.35 جنيه للشراء، و18.42 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشا للشراء والبيع.يذكر أن التضخم في المدن المصرية وصل إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاثة أعوام مع ارتفاع أسعار السلع العالمية وانخفاض قيمة العملة، مما يعطي البنك المركزي مزيدا من الزخم لرفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.وقفزت تكاليف المواد الغذائية والمشروبات، وهي أكبر مكون في مؤشر أسعار المستهلك، بنسبة 7.6% في أبريل/ نيسان مقارنة بشهر مارس/ آذار، بحسب أحدث بيانات لجهاز الإحصاء والتي كشفت وصول التضخم الشهري إلى 3.3%.وفي تقرير لوكالة "بلومبيرغ" قال محمد أبو باشا، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في مجموعة المالية "هيرميس"، إن "الارتفاع الحاد" لمعدل تضخم أسعار الغذاء الشهري يمثل أسرع زيادة في العقدين الماضيين على الأقل.
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العالم العربي, اقتصاد

تراجع طفيف للدولار أمام الجنيه المصري

14:58 GMT 11.05.2022
© Sputnik . Alexey Suchorukov / الذهاب إلى بنك الصورالدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2022
© Sputnik . Alexey Suchorukov
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تراجع سعر الدولار بشكل طفيف، اليوم الأربعاء، مقابل الجنيه المصري، حيث سجل الجنيه ارتفاعا مقابل الدولار بمقدار 11 قرشا.
وذكر موقع "مصراوي" أن ارتفاع الجنيه جاء في 6 بنوك مع منتصف تعاملات اليوم، مقارنة بمستواه في الصباح، بينما استقر السعر في 4 بنوك أخرى.
وجاء سعر الدولار فيالبنك الأهلي المصري: 18.34 جنيه للشراء، و18.40 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشا للشراء والبيع، وفي بنك مصر: 18.45 جنيه للشراء، و18.51 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية: 18.35 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشا للشراء والبيع، وبنك بنك القاهرة: 18.35 جنيه للشراء، و18.42 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشا للشراء والبيع.
يذكر أن التضخم في المدن المصرية وصل إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاثة أعوام مع ارتفاع أسعار السلع العالمية وانخفاض قيمة العملة، مما يعطي البنك المركزي مزيدا من الزخم لرفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.
وقفزت تكاليف المواد الغذائية والمشروبات، وهي أكبر مكون في مؤشر أسعار المستهلك، بنسبة 7.6% في أبريل/ نيسان مقارنة بشهر مارس/ آذار، بحسب أحدث بيانات لجهاز الإحصاء والتي كشفت وصول التضخم الشهري إلى 3.3%.
وفي تقرير لوكالة "بلومبيرغ" قال محمد أبو باشا، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في مجموعة المالية "هيرميس"، إن "الارتفاع الحاد" لمعدل تضخم أسعار الغذاء الشهري يمثل أسرع زيادة في العقدين الماضيين على الأقل.
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