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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220511/تعقيب-روسي-على-قرار-أمريكي-آلة-طبع-النقود-الأمريكية-قد-تتعطل-بينما-تكون-روسيا-حققت-أهدافها-1062093449.html
تعقيب روسي على قرار أمريكي: آلة طبع النقود الأمريكية قد تتعطل بينما تكون روسيا حققت أهدافها
تعقيب روسي على قرار أمريكي: آلة طبع النقود الأمريكية قد تتعطل بينما تكون روسيا حققت أهدافها
من الواضح أن سلطات الولايات المتحدة الأمريكية تقدم مساعدات كبيرة إلى نظام الحكم في أوكرانيا بسبب رغبتها في مواصلة الحرب ضد روسيا وليس من جراء حبها لأوكرانيا... 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T10:21+0000
2022-05-11T10:21+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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على أي حال لا يمكن لأي مساعدات أمريكية لنظام الحكم الأوكراني الذي تحارب الولايات المتحدة به ضد روسيا أن تمنع روسيا من مواصلة عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا والتي حدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المهمة المطروحة على منفذيها في توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام، حتى تحقيق أهدافها. وقال ميدفيديف عبر حسابه في تلغرام تعقيبا على قرار الكونغرس الأمريكي بتقديم مساعدات إضافية تقارب قيمتها 40 مليار دولار إلى نظام الحكم في أوكرانيا:
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تعقيب روسي على قرار أمريكي: آلة طبع النقود الأمريكية قد تتعطل بينما تكون روسيا حققت أهدافها

10:21 GMT 11.05.2022
© Sputnik . Ekaterina Shtukina / الذهاب إلى بنك الصورنائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2022
© Sputnik . Ekaterina Shtukina
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من الواضح أن سلطات الولايات المتحدة الأمريكية تقدم مساعدات كبيرة إلى نظام الحكم في أوكرانيا بسبب رغبتها في مواصلة الحرب ضد روسيا وليس من جراء حبها لأوكرانيا. هذا ما صرح به دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي.
على أي حال لا يمكن لأي مساعدات أمريكية لنظام الحكم الأوكراني الذي تحارب الولايات المتحدة به ضد روسيا أن تمنع روسيا من مواصلة عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا والتي حدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المهمة المطروحة على منفذيها في توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام، حتى تحقيق أهدافها. وقال ميدفيديف عبر حسابه في تلغرام تعقيبا على قرار الكونغرس الأمريكي بتقديم مساعدات إضافية تقارب قيمتها 40 مليار دولار إلى نظام الحكم في أوكرانيا:
من الممكن أن تتعطل آلة طبع النقود التي تزيد أمريكا بواسطتها دينها العام الضخم، في وقت قريب بينما تكون العملية الخاصة قد حققت أهدافها.
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