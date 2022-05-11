https://arabic.sputniknews.com/20220511/تعقيب-روسي-على-قرار-أمريكي-آلة-طبع-النقود-الأمريكية-قد-تتعطل-بينما-تكون-روسيا-حققت-أهدافها-1062093449.html
تعقيب روسي على قرار أمريكي: آلة طبع النقود الأمريكية قد تتعطل بينما تكون روسيا حققت أهدافها
تعقيب روسي على قرار أمريكي: آلة طبع النقود الأمريكية قد تتعطل بينما تكون روسيا حققت أهدافها
من الواضح أن سلطات الولايات المتحدة الأمريكية تقدم مساعدات كبيرة إلى نظام الحكم في أوكرانيا بسبب رغبتها في مواصلة الحرب ضد روسيا وليس من جراء حبها لأوكرانيا... 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T10:21+0000
2022-05-11T10:21+0000
2022-05-11T10:21+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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على أي حال لا يمكن لأي مساعدات أمريكية لنظام الحكم الأوكراني الذي تحارب الولايات المتحدة به ضد روسيا أن تمنع روسيا من مواصلة عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا والتي حدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المهمة المطروحة على منفذيها في توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام، حتى تحقيق أهدافها. وقال ميدفيديف عبر حسابه في تلغرام تعقيبا على قرار الكونغرس الأمريكي بتقديم مساعدات إضافية تقارب قيمتها 40 مليار دولار إلى نظام الحكم في أوكرانيا:
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
تعقيب روسي على قرار أمريكي: آلة طبع النقود الأمريكية قد تتعطل بينما تكون روسيا حققت أهدافها
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من الواضح أن سلطات الولايات المتحدة الأمريكية تقدم مساعدات كبيرة إلى نظام الحكم في أوكرانيا بسبب رغبتها في مواصلة الحرب ضد روسيا وليس من جراء حبها لأوكرانيا. هذا ما صرح به دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي.
على أي حال لا يمكن لأي مساعدات أمريكية لنظام الحكم الأوكراني الذي تحارب الولايات المتحدة به ضد روسيا أن تمنع روسيا من مواصلة عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا والتي حدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المهمة المطروحة على منفذيها في توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام، حتى تحقيق أهدافها. وقال
ميدفيديف عبر حسابه في تلغرام تعقيبا على قرار الكونغرس الأمريكي بتقديم مساعدات إضافية تقارب قيمتها 40 مليار دولار إلى نظام الحكم في أوكرانيا:
من الممكن أن تتعطل آلة طبع النقود التي تزيد أمريكا بواسطتها دينها العام الضخم، في وقت قريب بينما تكون العملية الخاصة قد حققت أهدافها.