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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220511/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الخاصة-لحماية-دونباس-1062082326.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T15:44+0000
2022-05-11T15:48+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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روسيا, новый онлайн для белой редактуры
الوضع على الحدود بين روسيا و أوكرانيا - قوات الجيش الروسي على الحدود بين شبه جزيرة القرم و أوكرانيا، 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

15:44 GMT 11.05.2022 (تم التحديث: 15:48 GMT 11.05.2022)
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يتبع
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
الجديد أولاًالقديم أولاً
15:19 GMT 11.05.2022
15:14 GMT 11.05.2022
15:11 GMT 11.05.2022
وزير الدفاع الأمريكي: القدرات النووية الروسية تمثل تحديا بارزا حاليا وفي المستقبل
صرح وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الأربعاء، أن القدرات النووية الروسية تمثل تحديا بارزا حاليا وفي المستقبل، وتبقى روسيا نفسها "تهديدا حقيقيا".
15:00 GMT 11.05.2022
اللقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2022
الدفاع الروسية: شركتا "فايزر" و"موديرنا" شاركتا في النشاط البيولوجي الأمريكي في أوكرانيا
14:51 GMT
14:48 GMT 11.05.2022
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
حلف "الناتو" يستقبل زيلينسكي في قمة مدريد المقبلة
14:48 GMT
14:45 GMT 11.05.2022
الدفاع الروسية تكشف عن محاولات لنشر عدوى السل بين سكان لوغانسك
14:37 GMT 11.05.2022
الدفاع الأوكرانية تعلن استخدام مدافع "هاوتزر" أمريكية عيار 155 ملم
14:36 GMT 11.05.2022
الرئيس فلاديمير بوتين يضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول في حديقة ألكسندر بعد انتهاء العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر على الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2022
محلل عسكري أمريكي: النازيون هم من يحكمون أوكرانيا وما يقوله بوتين ليس خيالا... فيديو
14:30 GMT
13:56 GMT 11.05.2022
سعر البيتكوين ينخفض إلى أقل من 30 ألف دولار
13:55 GMT 11.05.2022
منظر لمصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 23 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
قديروف يعلن عن تحرير مصنع "زاريا" في لوغانسك
13:53 GMT
13:41 GMT 11.05.2022
التضخم السنوي في ألمانيا يسجل رقما قياسيا تاريخيا بنسبة 7.4% في أبريل
13:41 GMT 11.05.2022
تباطؤ التضخم في أمريكا لكنه يظل عند أعلى مستوياته منذ 1982
13:31 GMT 11.05.2022
البابا يلتقي زوجات مقاتلين من كتيبة "آزوف" الإرهابية في روما
13:20 GMT 11.05.2022
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو مع نصب تذكاري للقائد الروسي المارشال ألكسندر ميخائيلوفيتش فاسيليفسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2022
الدفاع الروسية: موسكو على علم بالتحضير لاستفزازات في أوكرانيا باستخدام أسلحة الدمار الشامل
13:22 GMT
13:02 GMT 11.05.2022
برلين: مشروع التيار الشمالي 2 ميت بحكم الواقع بعد بدء العمليات في أوكرانيا
13:01 GMT 11.05.2022
رئيسة وراء فنلندا تقول إن انضمام بلادها للناتو يعزز أمن مواطنيها
12:38 GMT 11.05.2022
وزيرا فنلندا والسويد يشاركان في اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية "الناتو" في برلين
12:35 GMT 11.05.2022
محطة ضغط الغاز في قسم خط أنابيب الغاز يامال-أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2022
ألمانيا تعلن تعويض نقص الغاز المورد عبر أوكرانيا عن طريق النرويج وهولندا
12:14 GMT
12:07 GMT 11.05.2022
سفيرا بولندا والولايات المتحدة يغادران مبنى الخارجية الروسية دون الإدلاء بأي تصريحات
ذكر مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن سفيري دولتي بولندا والولايات المتحدة غادرا وزارة الخارجية الروسية دون الإدلاء بأي تصريح.
وأشار المراسل إلى أن السفير الأمريكي لدى موسكو توجه إلى مبنى وزارة الخارجية حيث استغرق اجتماعه نحو 20 دقيقة.
كما وصل السفير البولندي لدى موسكو إلى مبنى الخارجية في موسكو، وذلك بعد استدعائه على خلفية حادثة الاعتداء على السفير الروسي لدى بولندا خلال زيارة أضرحة الجنود السوفيات في وارسو.
وغادر السفير البولندي بعد نحو 15 دقيقة مع نظيره الأمريكي مبنى الخارجية الروسية دون الإدلاء بأي تصريح.
11:47 GMT 11.05.2022
وارسو: الخارجية الروسية تستدعي السفير البولندي لدى موسكو
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