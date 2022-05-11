تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
15:19 GMT 11.05.2022
15:14 GMT 11.05.2022
15:11 GMT 11.05.2022
صرح وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الأربعاء، أن القدرات النووية الروسية تمثل تحديا بارزا حاليا وفي المستقبل، وتبقى روسيا نفسها "تهديدا حقيقيا".
15:00 GMT 11.05.2022
14:48 GMT 11.05.2022
14:45 GMT 11.05.2022
14:37 GMT 11.05.2022
14:36 GMT 11.05.2022
13:56 GMT 11.05.2022
13:55 GMT 11.05.2022
13:41 GMT 11.05.2022
13:41 GMT 11.05.2022
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13:20 GMT 11.05.2022
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13:01 GMT 11.05.2022
12:38 GMT 11.05.2022
12:35 GMT 11.05.2022
12:07 GMT 11.05.2022
ذكر مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن سفيري دولتي بولندا والولايات المتحدة غادرا وزارة الخارجية الروسية دون الإدلاء بأي تصريح.
وأشار المراسل إلى أن السفير الأمريكي لدى موسكو توجه إلى مبنى وزارة الخارجية حيث استغرق اجتماعه نحو 20 دقيقة.
كما وصل السفير البولندي لدى موسكو إلى مبنى الخارجية في موسكو، وذلك بعد استدعائه على خلفية حادثة الاعتداء على السفير الروسي لدى بولندا خلال زيارة أضرحة الجنود السوفيات في وارسو.
وغادر السفير البولندي بعد نحو 15 دقيقة مع نظيره الأمريكي مبنى الخارجية الروسية دون الإدلاء بأي تصريح.
وأشار المراسل إلى أن السفير الأمريكي لدى موسكو توجه إلى مبنى وزارة الخارجية حيث استغرق اجتماعه نحو 20 دقيقة.
كما وصل السفير البولندي لدى موسكو إلى مبنى الخارجية في موسكو، وذلك بعد استدعائه على خلفية حادثة الاعتداء على السفير الروسي لدى بولندا خلال زيارة أضرحة الجنود السوفيات في وارسو.
وغادر السفير البولندي بعد نحو 15 دقيقة مع نظيره الأمريكي مبنى الخارجية الروسية دون الإدلاء بأي تصريح.
11:47 GMT 11.05.2022