https://arabic.sputniknews.com/20220511/جامعة-الدول-العربية-سنوفر-مشاركة-رقابية-فاعلة-بالانتخابات-اللبنانية-1062124532.html
جامعة الدول العربية: سنوفر مشاركة "رقابية فاعلة" بالانتخابات اللبنانية
جامعة الدول العربية: سنوفر مشاركة "رقابية فاعلة" بالانتخابات اللبنانية
أكد رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات أحمد رشيد خطابي، اليوم الأربعاء، أن بعثة الجامعة ستؤمن مشاركة "رقابية فاعلة" للانتخابات النيابية... 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T21:46+0000
2022-05-11T21:46+0000
2022-05-11T21:48+0000
أخبار لبنان
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جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها فور وصول البعثة إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، بحسب موقع "النشرة".وقال رئيس البعثة إنه "يتشرف برئاسة بعثة جامعة الدول العربية المكلفة بمراقبة مجريات هذا الاستحقاق التشريعي الذي يكتسي أهمية خاصة ومفصلية في مسار العمل الوطني".وأشار إلى أن الادارة المكلفة بالانتخابات تسعى إلى تأمين مشاركة رقابية فاعلة من خلال الاطلاع على الأحكام الدستورية والانظمة القانونية المعمول بها في الجمهورية اللبنانية.وشدد على أن مراقبة الانتخابات تعد تجسيدا للموقف التضامني المتواصل مع لبنان واستجابة للدعوة التي تلقاها الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط من وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي.يذكر أن الانتخابات تشهد تنافس 103 قوائم انتخابية تتضمن 718 مرشحا موزعين على 15 دائرة انتخابية لاختيار 128 نائبا في البرلمان.
https://arabic.sputniknews.com/20220511/الأمم-المتحدة-الأزمة-في-لبنان-سببها-سياسات-فاشلة-للحكومة-والبنك-المركزي-1062089064.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار لبنان
جامعة الدول العربية: سنوفر مشاركة "رقابية فاعلة" بالانتخابات اللبنانية
21:46 GMT 11.05.2022 (تم التحديث: 21:48 GMT 11.05.2022) تابعنا عبر
أكد رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات أحمد رشيد خطابي، اليوم الأربعاء، أن بعثة الجامعة ستؤمن مشاركة "رقابية فاعلة" للانتخابات النيابية اللبنانية، المقررة في 15 مايو/ أيار الجاري.
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها فور وصول البعثة إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، بحسب موقع "النشرة"
.
وقال رئيس البعثة إنه "يتشرف برئاسة بعثة جامعة الدول العربية المكلفة بمراقبة مجريات هذا الاستحقاق التشريعي الذي يكتسي أهمية خاصة ومفصلية في مسار العمل الوطني".
وأشار إلى أن الادارة المكلفة بالانتخابات تسعى إلى تأمين مشاركة رقابية فاعلة من خلال الاطلاع على الأحكام الدستورية والانظمة القانونية المعمول بها في الجمهورية اللبنانية.
وشدد على أن مراقبة الانتخابات تعد تجسيدا للموقف التضامني المتواصل مع لبنان واستجابة للدعوة التي تلقاها الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط من وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي.
يذكر أن الانتخابات تشهد تنافس 103 قوائم انتخابية تتضمن 718 مرشحا موزعين على 15 دائرة انتخابية لاختيار 128 نائبا في البرلمان.