https://arabic.sputniknews.com/20220511/جدول-ترتيب-الدوري-الإنجليزي-ليفربول-والسيتي-يتصدران-1062096519.html
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي... ليفربول والسيتي يتصدران
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي... ليفربول والسيتي يتصدران
تصدر فريق ليفربول مع منافسه مانشستر سيتي، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T11:17+0000
2022-05-11T11:17+0000
2022-05-11T11:17+0000
أخبار الدوري الإنجليزي
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وتساوى الفريقان في صدارة الجدول مؤقتا، وذلك بعد فوز ليفربول مساء أمس الثلاثاء، على أستون فيلا بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة الـ36 من مسابقة البريميرليغ.ونجح ليفربول في الحصول على 86 نقطة متصدرا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بالتساوى مع مانشستر سيتي، إلا أن السيتي يتفوق على الريدز بفارق الأهداف، ويتبقى له مباراة في نفس الجولة مع وولفرهامبتون مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "مولينيو".وفي حال هزيمة مانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون، أو تعادله، يعزز ذلك فرص ليفربول في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، خاصة أنه يتبقى جولتين للريدز و3 جولات للفريق السماوي بداية من مباراة وولفرهامبتون.وفي حال فوز مانشستر سيتي في الـ 3 مباريات المتبقية (أو فوزه في اثنتين وتعادله في واحدة)، سيحسم لقب الدوري الإنجليزي دون النظر إلى نتائج ليفربول في الجولتين الأخيرتين، خاصة أن الفارق سيكون 3 نقاط.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الدوري الإنجليزي
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي... ليفربول والسيتي يتصدران
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تصدر فريق ليفربول مع منافسه مانشستر سيتي، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.
وتساوى الفريقان في صدارة الجدول مؤقتا، وذلك بعد فوز ليفربول مساء أمس الثلاثاء، على أستون فيلا بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة الـ36 من مسابقة البريميرليغ.
ونجح ليفربول في الحصول على 86 نقطة متصدرا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بالتساوى مع مانشستر سيتي، إلا أن السيتي يتفوق على الريدز بفارق الأهداف، ويتبقى له مباراة في نفس الجولة مع وولفرهامبتون مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "مولينيو".
وفي حال هزيمة مانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون، أو تعادله، يعزز ذلك فرص ليفربول في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، خاصة أنه يتبقى جولتين للريدز و3 جولات للفريق السماوي بداية من مباراة وولفرهامبتون.
وفي حال فوز مانشستر سيتي
في الـ 3 مباريات المتبقية (أو فوزه في اثنتين وتعادله في واحدة)، سيحسم لقب الدوري الإنجليزي دون النظر إلى نتائج ليفربول في الجولتين الأخيرتين، خاصة أن الفارق سيكون 3 نقاط.