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https://arabic.sputniknews.com/20220511/حذف-مصرف-الرشيد-العراقي-من-قائمة-العقوبات-الدولية-لميثاق-الأمم-المتحدة-1062101611.html
حذف مصرف الرشيد العراقي من قائمة العقوبات الدولية لميثاق الأمم المتحدة
حذف مصرف الرشيد العراقي من قائمة العقوبات الدولية لميثاق الأمم المتحدة
أكد مصرف الرشيد العراقي، اليوم الأربعاء، حذف اسمه من قائمة العقوبات الدولية لميثاق الأمم المتحدة والتي جاءت بموجب الوثيقة الصادرة في 18 نيسان/أبريل الماضي. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T12:36+0000
2022-05-11T12:36+0000
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وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "هذا القرار جاء للجهود التي بذلت من الحكومة العراقية ووزارة الخارجية والممثلية الدائمة لجمهورية العراق لدى الأمم المتحدة ومصرف الرشيد".وأشار المصرف على أن "هذا القرار قد أعاد مصرف الرشيد إلى مكانته التي يستحقها في المجال المصرفي".يذكر أن رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس التقى، العام الماضي، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في واشنطن، وأكد أهمية إصلاح القطاع المصرفي واتخاذ إجراءات لتعزيز استثمارات القطاع الخاص.كما أبلغ مالباس رئيس الوزراء بأن البنك ملتزم بدعم الحكومة العراقية مع مواصلتها إصلاح القطاع العام وعملها على تعزيز القطاع الخاص مع انفتاح الدولة على الأعمال، بعد حروب وصراعات على مدى نحو عقدين من الزمن.
https://arabic.sputniknews.com/20220507/كيف-سيؤثر-قرار-أمريكا-برفع-الفائدة-على-الاقتصاد-العراقي-مستشار-الكاظمي-يجيب-1061940706.html
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العالم العربي, العراق, منظمة الأمم المتحدة

حذف مصرف الرشيد العراقي من قائمة العقوبات الدولية لميثاق الأمم المتحدة

12:36 GMT 11.05.2022
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افتتاح التحرير وجسر يربط جانبي بغداد بعد عام من الإغلاق إثر الاحتجاجات - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2022
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أكد مصرف الرشيد العراقي، اليوم الأربعاء، حذف اسمه من قائمة العقوبات الدولية لميثاق الأمم المتحدة والتي جاءت بموجب الوثيقة الصادرة في 18 نيسان/أبريل الماضي.
وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "هذا القرار جاء للجهود التي بذلت من الحكومة العراقية ووزارة الخارجية والممثلية الدائمة لجمهورية العراق لدى الأمم المتحدة ومصرف الرشيد".
وأشار المصرف على أن "هذا القرار قد أعاد مصرف الرشيد إلى مكانته التي يستحقها في المجال المصرفي".
يذكر أن رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس التقى، العام الماضي، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في واشنطن، وأكد أهمية إصلاح القطاع المصرفي واتخاذ إجراءات لتعزيز استثمارات القطاع الخاص.
كما أبلغ مالباس رئيس الوزراء بأن البنك ملتزم بدعم الحكومة العراقية مع مواصلتها إصلاح القطاع العام وعملها على تعزيز القطاع الخاص مع انفتاح الدولة على الأعمال، بعد حروب وصراعات على مدى نحو عقدين من الزمن.
بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2022
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