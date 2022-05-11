https://arabic.sputniknews.com/20220511/حلف-الناتو-يستقبل-زيلينسكي-في-قمة-مدريد-المقبلة-1062110057.html
حلف "الناتو" يستقبل زيلينسكي في قمة مدريد المقبلة
حلف "الناتو" يستقبل زيلينسكي في قمة مدريد المقبلة
قال نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ميرسيا جيوانا، اليوم الأربعاء، إن حلف "الناتو" سيستقبل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في قمة مدريد... 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T14:48+0000
2022-05-11T14:48+0000
2022-05-11T14:52+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وأكد نائب الأمين العام لحلف "الناتو" أن الحلف سيستقبل الرئيس الأوكراني في قمته القادمة، وقال: "بالطبع سنرحب بالرئيس زيلينسكي في قمتنا".وتابع جيوانا، معلقا على علاقة الحلف مع بكين، إن "الصين ليست خصما للناتو، لكن تحديثها العسكري واستثماراتها الكبيرة في الصواريخ النووية والصواريخ التي تفوق سرعة الصوت ودبلوماسيتها القسرية لها تداعيات أمنية على جميع حلفاء الناتو"، على حد زعمه.
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
حلف "الناتو" يستقبل زيلينسكي في قمة مدريد المقبلة
14:48 GMT 11.05.2022 (تم التحديث: 14:52 GMT 11.05.2022) تابعنا عبر
يتبع
قال نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ميرسيا جيوانا، اليوم الأربعاء، إن حلف "الناتو" سيستقبل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في قمة مدريد المقبلة.
وأكد نائب الأمين العام لحلف "الناتو" أن الحلف سيستقبل الرئيس الأوكراني في قمته القادمة، وقال: "بالطبع سنرحب بالرئيس زيلينسكي في قمتنا".
وتابع جيوانا، معلقا على علاقة الحلف مع بكين، إن "الصين ليست خصما للناتو، لكن تحديثها العسكري واستثماراتها الكبيرة في الصواريخ النووية والصواريخ التي تفوق سرعة الصوت ودبلوماسيتها القسرية لها تداعيات أمنية على جميع حلفاء الناتو"، على حد زعمه.