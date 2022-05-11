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رئيس أوسيتيا الجنوبية الجديد: نحن مستعدون للانضمام إلى روسيا في الوقت المناسب
رئيس أوسيتيا الجنوبية الجديد: نحن مستعدون للانضمام إلى روسيا في الوقت المناسب
أعلن رئيس أوسيتيا الجنوبية المنتخب حديثا، آلان غاغلويف، إنه بمجرد أن يحين الوقت فإن بلاده مستعدة لإجراء استفتاء للانضمام إلى روسيا. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T09:16+0000
2022-05-11T09:16+0000
العالم
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وقال غاغلويف: "النقطة هنا ليست أننا بحاجة إلى الانضمام، ولكن ما نوع الآلية.. نحن ندرك جيدًا أنه في هذه الحالة لا يعتمد كل شيء على أوسيتيا الجنوبية لدينا حليف استراتيجي وهو روسيا ويجب اتخاذ جميع الخطوات معهم بهذا الصدد". وأضاف غاغلويف خلال مقابلة حصرية على قناة "روسيا 24": "هناك قضايا مهمة متفق عليها وأعتقد أنه بمجرد أن يحين الوقت نحن مستعدون لإجراء استفتاء للاتفاق على خطوات أخرى مع روسيا".وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، آلان غاغلويف، بانتخابه رئيسًا لأوسيتيا الجنوبية، متمنيا له النجاح في أداء مهامه.وتصدر زعيم حزب "نيكاس" المعارض، آلان غاغلويف، نتائج فرز 97% من الأصوات، وتقدم في الانتخابات الرئاسية في أوسيتيا الجنوبية، حيث صوت لصالحه نسبة 54.2% من المنتخبين.في السياق نفسه، أعلنت قالت سكرتيرة اللجنة المركزية للانتخابات في أوسيتيا الجنوبية، كريستينا أفلوخوف، أن مراسم تنصيب رئيس أوسيتيا الجنوبية الفائز، آلان غاغلويف ستجري بعد 21 مايو/ أيار المقبل.
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العالم

رئيس أوسيتيا الجنوبية الجديد: نحن مستعدون للانضمام إلى روسيا في الوقت المناسب

09:16 GMT 11.05.2022
© Sputnik . Valery Melnikov / الذهاب إلى بنك الصورأوسيتيا الجنوبية
أوسيتيا الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2022
© Sputnik . Valery Melnikov
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أعلن رئيس أوسيتيا الجنوبية المنتخب حديثا، آلان غاغلويف، إنه بمجرد أن يحين الوقت فإن بلاده مستعدة لإجراء استفتاء للانضمام إلى روسيا.
وقال غاغلويف: "النقطة هنا ليست أننا بحاجة إلى الانضمام، ولكن ما نوع الآلية.. نحن ندرك جيدًا أنه في هذه الحالة لا يعتمد كل شيء على أوسيتيا الجنوبية لدينا حليف استراتيجي وهو روسيا ويجب اتخاذ جميع الخطوات معهم بهذا الصدد".
وأضاف غاغلويف خلال مقابلة حصرية على قناة "روسيا 24": "هناك قضايا مهمة متفق عليها وأعتقد أنه بمجرد أن يحين الوقت نحن مستعدون لإجراء استفتاء للاتفاق على خطوات أخرى مع روسيا".
وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، آلان غاغلويف، بانتخابه رئيسًا لأوسيتيا الجنوبية، متمنيا له النجاح في أداء مهامه.
وتصدر زعيم حزب "نيكاس" المعارض، آلان غاغلويف، نتائج فرز 97% من الأصوات، وتقدم في الانتخابات الرئاسية في أوسيتيا الجنوبية، حيث صوت لصالحه نسبة 54.2% من المنتخبين.
في السياق نفسه، أعلنت قالت سكرتيرة اللجنة المركزية للانتخابات في أوسيتيا الجنوبية، كريستينا أفلوخوف، أن مراسم تنصيب رئيس أوسيتيا الجنوبية الفائز، آلان غاغلويف ستجري بعد 21 مايو/ أيار المقبل.
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