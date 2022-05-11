https://arabic.sputniknews.com/20220511/رئيس-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-جميع-المدنيين-غادروا-أراضي-مصنع-آزوفستال-1062093989.html

رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية: جميع المدنيين غادروا أراضي مصنع آزوفستال

رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية: جميع المدنيين غادروا أراضي مصنع آزوفستال

قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، إن جميع المدنيين غادروا أراضي مصنع آزوفستال في ماريوبول. 11.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-11T10:32+0000

2022-05-11T10:32+0000

2022-05-11T10:32+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

أخبار جمهورية دونيتسك

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وقال بوشلين على قناة "روسيا 1" التلفزيونية: "بالنسبة للمدنيين حسب معلوماتنا فقد تأكد عدم وجودهم هناك. وعليه فان أيدي وحداتنا أصبحت غير مقيدة".وأعلنت وزارة الدفاع في جمهورية دونيتسك الشعبية، يوم الأحد الماضي، عن عملية تم خلالها إجلاء 180 مدنيا من مصنع آزوفستال في ماريوبول.وحسب بيان نشرته الدفاع اليوم الأحد، عبر حسابها في موقع "تلغرام"، أكدت أنه تم إجلاء ما مجموعه 182 مدنيا من مصنع آزوفستال في ماريوبول خلال مبادرة إنسانية بقيادة روسيا يسّرتها الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.وقال البيان: "تم إجلاء 182 شخصًا، من بينهم مسنون ونساء وأطفال، من أراضي مصنع آزوفستال في ماريوبول"، لافتا إلى أن "جميع المدنيين المفرج عنهم نُقلوا إلى قرية بيزيميني، حيث عُرض عليهم السكن والطعام والمساعدات الطبية".وأشار البيان إلى أن الراغبين في المغادرة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة كييف تم تسليمهم إلى ممثلي الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمروبدأت العملية الإنسانية لإجلاء المدنيين من المصنع المحاصر في أبريل / نيسان، واختتمت يوم السبت الماضي .وماريوبول، مدينة ساحلية يبلغ عدد سكانها 450 ألف نسمة، خضعت لسيطرة القوات الأوكرانية خلال هجوم 2014.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، ونزع سلاح أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220508/الأمم-المتحدة-إجلاء-أكثر-من-170-شخصا-من-مصنع-آزوفستال-ومناطق-حول-ماريوبول-1062003685.html

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