https://arabic.sputniknews.com/20220511/رسميا-كاف-يعلن-عن-البلد-المستضيف-لنهائي-الكونفيدرالية-1062104307.html
رسميا... "كاف" يعلن عن البلد المستضيف لنهائي الكونفيدرالية
رسميا... "كاف" يعلن عن البلد المستضيف لنهائي الكونفيدرالية
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم الأربعاء، البلد الذي سيستضيف مباراة نهائي كأس الكونفيدرالية المقررة في 20 مايو/ أيار الجاري. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T13:20+0000
2022-05-11T13:20+0000
2022-05-11T13:21+0000
رياضة
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وقال "كاف" في بيان رسمي إن نهائي كأس الكونفيدرالية نسخة الحالية سيقام على ملعب جودسويل أكبابيو الدولي في أويو بنيجيريا.وأضاف البيان أنه سيتم الإعلان عن توقيت المباراة في الوقت المناسب.يذكر أن حسم بطاقتي التأهل لنهائي كأس الكونفيدرالية، سيكون الأحد المقبل، عبر لقاء أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي مع الأهلي طرابلس الليبي، ونهضة بركان المغربي مع مازيمبي الكونغولي، في إياب الدور قبل النهائي.وكانت جولة الذهاب قد شهدت فوز أورلاندو على الأهلي طرابلس بنتيجة 2-0، ومازيمبي على نهضة بركان بنتيجة 1-0.
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رياضة
رسميا... "كاف" يعلن عن البلد المستضيف لنهائي الكونفيدرالية
13:20 GMT 11.05.2022 (تم التحديث: 13:21 GMT 11.05.2022) تابعنا عبر
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم الأربعاء، البلد الذي سيستضيف مباراة نهائي كأس الكونفيدرالية المقررة في 20 مايو/ أيار الجاري.
وقال "كاف" في بيان رسمي إن نهائي كأس الكونفيدرالية نسخة الحالية سيقام على ملعب جودسويل أكبابيو الدولي في أويو بنيجيريا.
وأضاف البيان أنه سيتم الإعلان عن توقيت المباراة في الوقت المناسب.
يذكر أن حسم بطاقتي التأهل لنهائي كأس الكونفيدرالية، سيكون الأحد المقبل، عبر لقاء أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي مع الأهلي طرابلس الليبي، ونهضة بركان المغربي مع مازيمبي الكونغولي، في إياب الدور قبل النهائي.
وكانت جولة الذهاب قد شهدت فوز أورلاندو على الأهلي طرابلس بنتيجة 2-0، ومازيمبي على نهضة بركان بنتيجة 1-0.