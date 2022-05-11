عربي
حلف "الناتو" يستقبل زيلينسكي في قمة مدريد المقبلة
https://arabic.sputniknews.com/20220511/رسميا-كاف-يعلن-عن-البلد-المستضيف-لنهائي-الكونفيدرالية-1062104307.html
رسميا... "كاف" يعلن عن البلد المستضيف لنهائي الكونفيدرالية
رسميا... "كاف" يعلن عن البلد المستضيف لنهائي الكونفيدرالية
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم الأربعاء، البلد الذي سيستضيف مباراة نهائي كأس الكونفيدرالية المقررة في 20 مايو/ أيار الجاري. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T13:20+0000
2022-05-11T13:21+0000
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104217/70/1042177016_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c638905c9f6faaf7b628b0d7e035259f.jpg
وقال "كاف" في بيان رسمي إن نهائي كأس الكونفيدرالية نسخة الحالية سيقام على ملعب جودسويل أكبابيو الدولي في أويو بنيجيريا.وأضاف البيان أنه سيتم الإعلان عن توقيت المباراة في الوقت المناسب.يذكر أن حسم بطاقتي التأهل لنهائي كأس الكونفيدرالية، سيكون الأحد المقبل، عبر لقاء أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي مع الأهلي طرابلس الليبي، ونهضة بركان المغربي مع مازيمبي الكونغولي، في إياب الدور قبل النهائي.وكانت جولة الذهاب قد شهدت فوز أورلاندو على الأهلي طرابلس بنتيجة 2-0، ومازيمبي على نهضة بركان بنتيجة 1-0.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104217/70/1042177016_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_33dfd095e9cb9341c53ece128b1aba7a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة

رسميا... "كاف" يعلن عن البلد المستضيف لنهائي الكونفيدرالية

13:20 GMT 11.05.2022 (تم التحديث: 13:21 GMT 11.05.2022)
© Sputnik . Derar Rabee Khamisجماهير نيجيريا
جماهير نيجيريا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2022
© Sputnik . Derar Rabee Khamis
تابعنا عبرTelegram
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم الأربعاء، البلد الذي سيستضيف مباراة نهائي كأس الكونفيدرالية المقررة في 20 مايو/ أيار الجاري.
وقال "كاف" في بيان رسمي إن نهائي كأس الكونفيدرالية نسخة الحالية سيقام على ملعب جودسويل أكبابيو الدولي في أويو بنيجيريا.
وأضاف البيان أنه سيتم الإعلان عن توقيت المباراة في الوقت المناسب.
يذكر أن حسم بطاقتي التأهل لنهائي كأس الكونفيدرالية، سيكون الأحد المقبل، عبر لقاء أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي مع الأهلي طرابلس الليبي، ونهضة بركان المغربي مع مازيمبي الكونغولي، في إياب الدور قبل النهائي.
وكانت جولة الذهاب قد شهدت فوز أورلاندو على الأهلي طرابلس بنتيجة 2-0، ومازيمبي على نهضة بركان بنتيجة 1-0.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 21:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала