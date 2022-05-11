https://arabic.sputniknews.com/20220511/رشيدة-طليب-مقتل-الصحفية-شيرين-أبو-عاقلة-جريمة-حرب-إسرائيلية-بـ-تواطؤ-أمريكي-1062124759.html
رشيدة طليب: مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة "جريمة حرب" إسرائيلية" بـ "تواطؤ أمريكي"
رشيدة طليب: مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة "جريمة حرب" إسرائيلية" بـ "تواطؤ أمريكي"
قالت عضو مجلس النواب الأمريكي رشيدة طليب (فلسطينية الأصل)، إن مقتل مراسلة قناة "الجزيرة" القطرية، شيرين أبو عاقلة "جريمة حرب"، داعية إلى الوقوف "دقيقة صمت" في... 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T21:49+0000
2022-05-11T21:49+0000
2022-05-11T21:49+0000
إسرائيل
مجلس النواب الأمريكي
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وأضافت طليب: "دقيقة الصمت هذه في الوقت الذي يطالب فيه الفلسطينيون وحلفاؤهم الولايات المتحدة بمحاسبة إسرائيل على جريمة الحرب المتمثلة في مقتل شيرين أبو عاقلة، الصحفية المحبوبة التي كان من الواضح أنها كانت ترتدي سترة وخوذة صحفية عندما أطلق جنود إسرائيليون النار عليها في وجهها، مما أسفر عن مقتلها".وذّكرت أبو طليب بأن شيرين أبو عاقلة هي فلسطينية- أمريكية.وتابعت: "يجب على الجميع البحث عن تاريخ الحرب الإسرائيلية. لقد قتلوا حتى جنودا أمريكيين ولم يعتذروا وكل ما فعلته الحكومة الأمريكية أو قالته هو إدانتهم وقالوا "أوه ربما كان حادثا".وانتقدت رشيدة طليب حكومة بلادها التي قالت إنها "مستمرة في تمويل دولة الفصل العنصري (تقصد إسيرائيل) التي تثير الكراهية".وأضافت: "أتمنى أن ننهي تواطؤ الولايات المتحدة ودعمها لنظام الفصل العنصري العنيف للحكومة الإسرائيلية الذي قتل شيرين أبو عاقلة".وطلبت أبو طليب الحضور في مجلس النواب الأمريكي، بالوقوف دقيقة حداد على روح الصحفية أبو عاقلة ووشوهد عدد من النواب وهم يقومون بالوقوف.وصباح اليوم الأربعاء، قتلت شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين، وفق ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.وذكرت الوزارة، أن الصحفية ومراسلة قناة "الجزيرة" القطرية، شيرين أبو عاقلة، قد أصيبت برصاصة مباشرة في رأسها ما أدى إلى مقتلها على الفور، وذلك خلال تغطيتها لأحداث اقتحام مخيم جنين من قبل القوات الإسرائيلية.وأشارت الوزارة إلى إصابة الصحافي علي السمودي، مراسل صحيفة القدس، برصاصة حية في الظهر، موضحة أن وضعه مستقر.وأبو عاقلة هي فلسطينية ولدت في القدس عام 1971 وتعمل في شبكة الجزيرة القطرية منذ نحو 25 عاما.
إسرائيل
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إسرائيل, مجلس النواب الأمريكي
رشيدة طليب: مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة "جريمة حرب" إسرائيلية" بـ "تواطؤ أمريكي"
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قالت عضو مجلس النواب الأمريكي رشيدة طليب (فلسطينية الأصل)، إن مقتل مراسلة قناة "الجزيرة" القطرية، شيرين أبو عاقلة "جريمة حرب"، داعية إلى الوقوف "دقيقة صمت" في مجلس النواب الأمريكي، حدادا على الصحفية الفلسطينية.
وأضافت طليب: "دقيقة الصمت هذه في الوقت الذي يطالب فيه الفلسطينيون وحلفاؤهم الولايات المتحدة بمحاسبة إسرائيل على جريمة الحرب المتمثلة في مقتل شيرين أبو عاقلة، الصحفية المحبوبة التي كان من الواضح أنها كانت ترتدي سترة وخوذة صحفية عندما أطلق جنود إسرائيليون النار عليها في وجهها، مما أسفر عن مقتلها".
وذّكرت أبو طليب بأن شيرين أبو عاقلة
هي فلسطينية- أمريكية.
وتابعت: "يجب على الجميع البحث عن تاريخ الحرب الإسرائيلية. لقد قتلوا حتى جنودا أمريكيين ولم يعتذروا وكل ما فعلته الحكومة الأمريكية أو قالته هو إدانتهم وقالوا "أوه ربما كان حادثا".
وانتقدت رشيدة طليب
حكومة بلادها التي قالت إنها "مستمرة في تمويل دولة الفصل العنصري (تقصد إسيرائيل) التي تثير الكراهية".
وأضافت: "أتمنى أن ننهي تواطؤ الولايات المتحدة ودعمها لنظام الفصل العنصري العنيف للحكومة الإسرائيلية الذي قتل شيرين أبو عاقلة".
وطلبت أبو طليب الحضور في مجلس النواب الأمريكي، بالوقوف دقيقة حداد على روح الصحفية أبو عاقلة ووشوهد عدد من النواب وهم يقومون بالوقوف.
وصباح اليوم الأربعاء، قتلت شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين، وفق ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.
وذكرت الوزارة، أن الصحفية ومراسلة قناة "الجزيرة" القطرية، شيرين أبو عاقلة، قد أصيبت برصاصة مباشرة في رأسها ما أدى إلى مقتلها على الفور، وذلك خلال تغطيتها لأحداث اقتحام مخيم جنين من قبل القوات الإسرائيلية.
وأشارت الوزارة إلى إصابة الصحافي علي السمودي، مراسل صحيفة القدس، برصاصة حية في الظهر، موضحة أن وضعه مستقر.
وأبو عاقلة هي فلسطينية ولدت في القدس عام 1971 وتعمل في شبكة الجزيرة القطرية منذ نحو 25 عاما.